NATO'nun amacı Rusya’yı kuşatmak

İSTANBUL (DHA)

Makedonya’nın NATO’ya katılım sürecini değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Naim Babüroğlu, "NATO’nun amacı Rusya’yı doğudan kuşatmak” dedi.

Yunanistan ile 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığı ilan ettiğinden beri yaşadığı isim sorununu 2018'de çözüme kavuşturan Makedonya, geçtiğimiz günlerde NATO'ya katılım protokolünü imzaladı.

AÇIK KAPI POLİTİKASI ÜYE SAYISINI ARTIRDI

Sovyetlerden kopan ülkelerin NATO’ya üyeliğinin kabul edilmesi için NATO’nun ‘açık kapı’ politikası uyguladığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Naim Babüroğlu, “Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya 1999’da, Bulgaristan, Romanya, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya ve Slovakya 2004’de, daha sonra 2009 yılına geldiğimizde Hırvatistan, Arnavutluk ve Karadağ bu politikayla üyeliğe kabul edildi.Böylece üye sayısı 29 oldu. Şimdilerde de Makedonya'nın üyelik sürecine tanıklık ediyoruz. Tüm NATO üyeleri, bu üyeliği kabul ettikten sonra Makedonya, yaklaşık 6-7 ay gibi bir süre içerisinde pakta üye olarak, Rusya'yı kuşatma politikası izleyen NATO, Makedonya'nın üyeliğiyle birlikte Rusya'yı doğudan da kuşatmış olacak" diye konuştu.

“MAKEDONYA’DA AB ÜYESİ OLUR”

Makedonya’nın artık NATO'yla uyumlu olarak diğer üye ülkelerin silahlı kuvvetleri gibi, gelecekte modern bir ordu haline dönüşeceğini belirten Babüroğlu, “Makedonya, NATO'nun yardımlarıyla daha modern silahlara sahip olacak. NATO üyesi ülkeler, daha sonra AB üyesi de oluyor. Ayrıca, Varşova Paktı'nın eski üyesi olan 14 ülkenin hepsi şu anda AB üyesi. Bu ülkeler önce NATO'ya üye oluyor. Üye olan ülkeler sonra AB’ye başvuruyor ve AB süreci başlayınca üye oluyorlar. Makedonya'nın NATO üyeliği AB üyeliğinin de yolunu açtı. Bu üyeliğin ardından, ilerleyen yıllarda Makedonya’da AB üyesi olur" ifadelerini kullandı.