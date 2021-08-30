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N90 Mobil ile tüm hizmetlere doğru ve hızlı bir biçimde ulaşın

30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:04
26 Okunma
N90 Mobil ile tüm hizmetlere doğru ve hızlı bir biçimde ulaşın

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türkiye'nin en büyük Spor, Sağlık ve Eğitim ağlarından biri olan N90 Mobil, uygulaması bu alanda ilk ve tek olma özeliğini taşıyor. 

Nesim Argun'un hayata geçirdiği N90 Mobil Uygulaması yönlendirmeleri ile müşterilere doğru eğitimi almalarına yardımcı olur. Özellikle kurumsal işletmelerin hizmetlerini analiz sürecini doğru aktarmakla birlikte her gelişim yapılandırmasına katkı sağlar.

N90 Mobil ile tüm hizmetlere doğru ve hızlı bir biçimde ulaşın.

Spor, sağlık, eğitim ve kişisel gelişim alanlarında sektörün en iyilerini müşteriler için bir araya getiriyor. Kurumsal üyelerin uzmanlık alanları ile ilgili daha çok müşteriye ulaşmalarını sağlar. N90 Mobil uygulaması; Bireysel müşteriler için uygulamada doğru, hızlı, donanımlı hizmetler almalarını ve sektörün en iyi eğitimci, psikolog, diyetisyen, yaşam ve motivasyon, sağlık, güzellik merkezleri, antrenör, fitness salonları, plates,  kişisel gelişim alanlarında ve fazlası için uygulamadan ulaşabilirsiniz. Sektörde on beş yıllık tecrübesi olan uzmanlar tarafından profesyonel hazırlanmış, sürekli geliştirilmeye en uygun, bireysel ve kurumsal müşterileri için dijital ortamlarda sürekli içerikler üreten bir Ar-ge ekibine sahip, bu alanda ilk olma özeliğini taşımaktadır. 

- Daha çok müşteriye ulaşmanızı sağlar.

- Sektörün en iyi uzman ve eğitmenlerden ister bulunduğunuz lokasyonda ister online dileğiniz hizmetleri almanızı güvenilir kılar.

- Kurumsal müşterilerin; işletme, şirket, bireysel ve  profesyonel bilgi içeriklerinizin daha çok müşterilere ulaşmaları için hızlı ve kolay ulaşılabilir formlar hazırlayabileceğiniz bir uygulama. 

- Özellikle bulunduğunuz lokasyonlarda hizmet vermenize öncülük eder.

- Türkiye ve Avrupa'da online hizmet alabilir ve hizmet verebilirsiniz . 

- Eğitim ve tanıtımlarınızı uygulama ve diğer sosyal medya hesaplarımızda dilediğiniz gibi yayınlayabilirsiniz.

Son Güncelleme: 30.08.2021 11:05
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N90 Mobil Ile Tüm Hizmetlere Doğru Ve Hızlı Bir Biçimde Ulaşın
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