Muş’ta ramazanda karla mücadele

MUŞ - Deniz seviyesinden 2 bin 600 metre yükseklikteki Üçevler Grup Köy yolu Çavuştepe mevkiinde İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve fırtına dolayısıyla yaklaşık 5 aydır ulaşıma kapalı bölgede kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Bölgede kar kalınlığının zaman zaman 10 metreyi bulduğunu söyleyen İl Özel İdaresi iş makinesi operatörü İlhami Dağlardan, “Muş'tan Üçevler Grup Köy yolu normal şartlarda 23 kilometre ancak kar yağışı nedeniyle kapanınca insanlar 70 kilometrelik Derecik köy yolunu kullanmak zorunda kalıyor. Bu nedenle amacımız yolu kısa sürede ulaşıma açmak" dedi. Çavuştepe mevkiinde ekiplerin karla mücadele çalışmalarının 10 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor