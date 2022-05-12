Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.410,10
ALTIN
913,00
DOLAR
15,38
STERLİN
18,84
EURO
16,16
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8...
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim...
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Marmara Üniversitesi sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli Bilişim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Muş'ta, mayısta 5 metre karla mücadele

12 Mayıs 2022 Perşembe 10:36
Muş'ta, mayısta 5 metre karla mücadele

MUŞ - Muş İl Özel İdaresi, mayıs ayında 5 metre kalınlığındaki karla mücadelesini sürdürüyor. Kar ve tipi nedeniyle 5 aydır kapalı olan Çavuştepe yolunu tek araçlık ulaşıma açan ekipler, bölgede yol genişletme çalışması yapıyor.  

Türkiye’nin birçok yerinde bahar havası etkili olmaya başlarken, Muş’ta kıştan kalma günler yaşanıyor. Kış mevsiminin başlamasıyla kapanan 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı, 2 bin 800 rakımlı Çavuştepe yolunu açmak için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı yolda 1 kilometrelik mesafeyi 5 saatte temizleyebildi. 1 hafta süreyle kar ve arazi engeliyle mücadele eden ekipler, 23 kilometrelik tek aracın geçebileceği yol açtı. Ekipler, iş makineleriyle yolu genişletmek için çalışma başlattı.

İl Özel İdaresi olarak mayıs ayına rağmen karla mücadele mesailerini sürdürdüklerini belirten iş makinesi operatörü Necati Arslan, "10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunun alternatifi olup 5 aydır kapalı olan Çavuştepe yolu, 1 haftalık çalışmamızın sonucu ancak ulaşıma açıldı. Yer yer tipi ve fırtına nedeniyle kar kalınlığının 5 metreyi aştığı yolda, 1 kilometrelik yolu 5 saatte ancak ilerleyebildik” dedi.

5 aydır ulaşıma kapalı Çavuştepe yolunu 1 haftada ancak ulaşıma açabildiklerini söyleyen İl Özel İdaresi çalışanı Reşit Şimşek ise "İnsanlar batı illerinde sıcak havada deniz keyfi yaşarken, biz mayıs ayında burada karla mücadele ediyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuşKarMücadele
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Debisi düşen Tunca Nehri otla kaplandı
Debisi düşen Tunca Nehri otla kaplandı
Çalınan çiçeklerin başına nöbetçi personel
Çalınan çiçeklerin başına nöbetçi personel
112 Acil Çağrı Merkezini arayıp elektrik faturasını öğrenmek isteyen bile oldu
112 Acil Çağrı Merkezini arayıp elektrik faturasını öğrenmek isteyen bile oldu
Kayseri’de domates fidesi kuyruğu
Kayseri’de domates fidesi kuyruğu
Edirne'de yerleşim yerine yakın taş ocağında çalışma durduruldu
Edirne'de yerleşim yerine yakın taş ocağında çalışma durduruldu
Mardin'de bayram sonrası da turist yoğunluğu
Mardin'de bayram sonrası da turist yoğunluğu
Tarımda yılda 26 milyon ton kaybın önüne geçilecek proje
Tarımda yılda 26 milyon ton kaybın önüne geçilecek proje
Doğu Karadeniz'de 2 katı yağışa karşı 'su yönetimi' çağrısı
Doğu Karadeniz'de 2 katı yağışa karşı 'su yönetimi' çağrısı
Mersin'de DEAŞ operasyonu
Mersin'de DEAŞ operasyonu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma