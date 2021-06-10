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Munzur Gözeleri, güzelliğiyle turistlerin ilgi odağı

10 Haziran 2021 Perşembe 14:02
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Munzur Gözeleri, güzelliğiyle turistlerin ilgi odağı

TUNCELİ - Tunceli'de halk arasında kutsal kabul edilen ve sarp kayalardan akan 40 su kaynağından oluşan Munzur Gözeleri, doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Ovacık ilçesine 17, kent merkezine ise 80 kilometre uzaklıktaki Munzur Gözeleri, doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Efsaneye göre, Munzur isimli çobanın elinde tuttuğu kovadaki sütün yere dökülmesiyle ortaya çıkan Munzur Gözeleri, binlerce yıldır koruduğu gizemi ve kırk gözeden akan suyuyla ziyaretçilerini etkiliyor. Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nce, 2001 yılında 1'nci derece doğal sit alanı ilan edilen Munzur Gözeleri, yöre halkınca kutsal kabul ediliyor. 

AMERİKA'DAN GÖRMEYE GELDİ

Amerika'dan Munzur Gözeleri'ni görmek için geldiğini anlatan Kıvanç Aydın, "Los Angeles'tan buraya geldim. Daha önce de Avrupa’da birçok ülke gezdim, ama bu kadar güzel bir yere şahit olmadım. Her şeyi ile çok güzel. Ülkemizde böyle bir yerin olması mutluluk verici. Her taraftan su akıyor. Hiçbir şey yapamasanız bile, pırıl pırıl suyunu için" dedi.

'BİR DOĞA HARİKASI'

Munzur Gözeleri'nin insanı etkilediğini söyleyen Murat Yıldırım ise, "Almanya’da yaşıyorum. Ağabeyimle birlikte burayı görmeye geldim. Harika bir yer. İsviçre'ye, İngiltre'ye, Danimarka'ya, Belçika'ya da gittim, böyle bir güzellik bulamadım. Taşların arasından çıkan suyun güzelliği görülmeye değer. Bir doğa harikası. Burada yaşayan halkın inancına göre de kutsal olan bir bölge. Her konuda çok güzel bir yer” diye konuştu.

Dağların arasında fışkıran süt gibi suyu ile Munzur Gözeleri’nin hayranlık uyandırdığını belirten Songül Özdağ da, şunları söyledi: 

"Ben İstanbul’dan geliyorum. Her yıl gelip burayı ziyaret ederim. Yazın gelişi burada kendini çok fazla hissettiriyor. Bu güzellikleri görmek için, bu yıl da çocuklarımla birlikte geldim. Suyun sesi özellikle insanı çok etkiliyor. Çok etkileyici ve güzel bir yer. Bu yıl bir peyzaj projesi yapılmış, gayet güzel olmuş.”

Ali Boztaş ise, "İstanbul'dan bu güzellikleri görmeye geldik. Harika bir doğası var. Her taraftan sular fışkırıyor. Suyu, havası, güzelliği tek anlamıyla mükemmel" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Munzur GözeleriTuristGüzellik
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