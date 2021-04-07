'Muhafız Alayı' davasında sanıklara ceza yağdı

ANKARA (DHA)

FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 497 sanıklı davada karar çıktı. Eski Albay Muhammet Tanju Poshor'a 2 kez, 5 sanığa 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 32 sanığa müebbet, 107 sanığa değişen yıllarda hapis cezası verildi. 231 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi, 121 sanık ise beraat etti.

İddianameye göre; Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında görevli askerlerin darbe teşebbüsüne ilişkin faaliyeti, eski alay komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın emir ve talimatlarıyla yönetildi. Barış'ın talimatıyla, eski Piyade Yarbay Ekrem Işık komutasındaki Muhafız Komando Taburu'nda görevli 124 asker, TRT'ye gönderildi. Bu taburla TRT'ye giden bir önceki Muhafız Alay Komutanı eski Kurmay Albay Muhammet Tanju Poshor ve eski Kurmay Yarbay Ümit Gençer, yanlarındaki uzman çavuşlarla TRT stüdyolarına girerek, darbe bildirisini zorla okuttu. Şüphelilerden, eski piyade binbaşı Osman Koltarla komutasındaki Köşk Muhafız Komando Birliğinde görevli 103 asker ise TRT baskınına destek için TRT yakınındaki Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarında hazır bekletildi. Eski binbaşı Fedakar Akça da Muhafız Komando Taburunda görevli 108 askerle Genelkurmay Başkanlığı Karargahına sevk edildi.

KARAR AÇIKLANDI

İddianamenin kabulünden sonra davanın ilk duruşması, 10 Ekim 2017'de yapıldı. Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen 243'üncü celsede karar çıktı. Karar duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Mahkeme, son sözü alınmayan bazı tutuksuz sanıkların son sözlerini aldıktan sonra kararını açıkladı. TRT binasını işgal eden ekibin başında bulunan eski Albay Muhammet Tanju Poshor'a, 'anayasal düzeni ihlal' ve 'Cumhurbaşkanına suikast' suçlarından 2, darbe bildirisini TRT spikerine zorla okutan eski Yarbay Ümit Gençer’in de bulunduğu 5 sanığa ise, 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Gençer ayrıca 'Cumhurbaşkanına suikast' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin emniyetinden sorumlu Köşk Muhafız Komando Birliği'nin eski komutanı Binbaşı Osman Koltarla'nın da aralarında bulunduğu 32 sanığa ise aynı suçtan müebbet hapis cezası verildi.

ESKİ ALBAY BARIŞ'A 61 YIL 6 AY HAPİS

Kararda Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan dönemin alay komutanı eski Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'a, bu dava kapsamında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından 61 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, 91 sanığa 'Anayasal düzeni ihlale yardım' suçundan 6 yıldan 16 yıl 8 aya kadar, 15 sanığa ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar değişen yıllarda hapis cezası verdi. Tamamı er 121 sanığın beraatına hükmedilirken, aralarında erlerin de bulunduğu 231 sanık hakkında ise 'ceza verilmesine yer olmadığı' kararı verildi.