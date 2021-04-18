Muğla'daki yangınlarda 'sabotaj' şüphesi

MUĞLA (DHA)

Muğla'nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde toplam 29 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınlarında, sabotaj ihtimali üzerine soruşturma başlatıldı.

Menteşe'nin kırsal Göktepe Mahallesi Kavaklı mevkiinde dün saat 18.30 sıralarında, kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda yangın çıktı. Bu yangından beş dakika sonra bu defa Kavaklıdere ilçesi, Sazak Yaylası'ndan alevler yükselmeye başladı. Her iki yangında da rüzgarında etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine her iki bölgeye de Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

'300'ÜN ÜZERİNDE ORMAN İŞÇİSİ GÖREV YAPTI'

Menteşe'deki yangına 24 arazöz, 13 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 8 dozer ve 150 orman işçisi, Kavaklıdere'dekine ise 6 arazöz, 4 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ile 100'ün üzerinde orman personeliyle karadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir, Menteşe, Kavaklıdere ile Yatağan belediyelerinin itfaiye ekipleri de destek verdi. Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerinden de takviye ekipler sevk edildi. Sazak yaylasındaki yangın 5 saat, Kavaklı mevkiindeki yangın da 7 saatlik uğraş sonucu güçlükle kontrol altına alındı.

'BÖLGE HALKIMIZA GEÇMİŞ OLSUN'

Söndürme çalışmalarını yakından takip eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "İlçemizin kırsal Göktepe ve Çamoluk mahallelerinin arasındaki Kavaklı mevkiinde çıkan orman yangını nedeniyle bölgede incelemelerde bulunduk. Söndürme çalışmalarına su tankerleri, kepçe ve iş makinalarımızla destek verdik. Bölge halkımıza geçmiş olsun" dedi.

'MİNNETTARIM"

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir ise, "Şiddetli rüzgar nedeniyle ağzımız yüreğimize geldi. 7'den 70'e herkesin olağanüstü emekleriyle alevler kontrol alındı. Yangının söndürülmesinde emeği geçen herkese minnettarım" diye konuştu.

Öte yandan Menteşe'de 25 hektar, Kavaklıdere'de ise 4 hektar olmak üzere 29 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınlarında, sabotaj ihtimali üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.