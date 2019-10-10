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MSB: Teröristlerin saldırısında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı’nda teröristlerin halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek Türkiye'deki sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıda masum sivil vatandaşların yaralandığını açıkladı.

MSB: Teröristlerin saldırısında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı’nda teröristlerin halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek Türkiye'deki sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıda masum sivil vatandaşların yaralandığını açıkladı.

10 Ekim 2019 Perşembe 16:52
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MSB: Teröristlerin saldırısında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce olarak yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG’li teröristler halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor. Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG’li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan, roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı" denildi. Paylaşımda ayrıca, teröristlerin saldırısında zarar gören yerlerin fotoğrafları yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıBarış Pınarı Harekatı
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