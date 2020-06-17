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MSB: 'Pençe-Kaplan Operasyonu' başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesine yönelik 'Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

17 Haziran 2020 Çarşamba 09:24
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MSB: 'Pençe-Kaplan Operasyonu' başladı
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de" denildi. 

'HAVA HÜCUM HAREKATIYLA BÖLGEYE İNTİKAL EDİLDİ'

MSB; Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandoların, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir" denildi. 

'OPERASYON, SON DÖNEMDE ARTAN KARAKOL VE ÜS BÖLGESİ SALDIRILARINA YÖNELİK'

MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerine artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kaplan Operasyonu; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir."

BAKAN AKAR VE KOMUTA KADEMESİ OPERASYONU SEVK EDİYOR

MSB, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin, Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ettiğini açıkladı.

HEDEFLER, TAM İSABETLE VURULDU

MSB, Haftanin'de başlatılan Pençe-Kaplan Harekatı'nda, hava hücum harekatı öncesinde topçu birliklerce hedeflerin tam isabetle vurulduğunu açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, "Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak, tam isabetle vuruldu. Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBPençeKaplan OperasyonuTerörTeröristIrakHaftanin
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