MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Mart 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır" denildi.

Açıklamada, derin bir acı ve üzüntüye neden olan olayda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı dileğinde bulunulurken, yaralı askerler için de acil şifa dilekleri iletildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş ve Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşlarımız, 25 Mart 2020 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.



8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki TSK unsurlarına taciz atışı yaparak 2 askerin şehit olmasına neden olan teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu gerçekleştirildiği ve 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



BOZOVA’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

IRAK’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş’ın acı haberi memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki ailesine ulaştı.

Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Pençe-3 operasyonunda 2 asker şehit oldu. Saldırıda bir silah arkadaşıyla şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş’ın acı haberi memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki baba evine ulaştı. Şehit uzman çavuşun cenazesi akşam saatlerinde askeri uçakla GAP Havaalanına getirildi. Türk bayrağına sarılı şehit Karataş’ın naaşını; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi karşıladı. Şehidin cenazesi karşılama sonrası hastane morguna kaldırıldı.



TURGUTLU'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

IRAK'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topu ile yapılan taciz atışında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın (22), Manisa'nın Turgutlu ilçesinde oturan baba ocağına ateş düştü.

IRAK'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topu ile gerçekleştirilen taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın şahadet haberi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde oturan Ümmü (42) İbrahim Karakaya (51) çiftine ulaştırıldı. Selvilitepe Mahallesi Gözde Sokak'ta oturan Karakaya (51) çiftine acı haber Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban ve resmi yetkililer tarafından verildi.

Acı haberi alan İbrahim ve Ümmü Karakaya çifti sinir krizi geçirdi. Protokol üyeleri aileyi teselli etmeye çalışırken, annenin feryadı sokakta yankılandı. Şehit Onur Karakaya'nın 4 aydır nişanlı olduğu öğrenildi. Karakaya ailesinin 2 çocuğundan biri olan Onur Karakaya'nın şehit haberini alan yakınları ve komşuları taziye ziyaretine geldi. Şehidin baba ocağına ve sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Evin önünde sağlık ekipleri hazır bekletildi.

Şehidin cenazesinin yarın Turgutlu'ya getirileceği ve saat 15.00'te kılınacak cenaze namazının ardından Turgutlu Şehitliğinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş ve Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşlarımız, 25 Mart 2020 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.