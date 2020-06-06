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MSB: İdlib’de 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda, 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

06 Haziran 2020 Cumartesi 09:05
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MSB: İdlib’de 1 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib'de 05 Haziran 2020 tarihinde, zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir" denildi. 

Açıklamada ayrıca, şehide Allah'tan rahmet, ailesi TSK ile Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifalar dilekleri iletildi.

KABİNE ÜYELERİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

İdlib'de, 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı zırhlı ambulans aracı saldırısına ilişkin, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden başsağlığı mesajları paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ayrıca İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesaplarından paylaştıkları mesajlarla, saldırıyı lanetledi ve Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'e Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.
 

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de zırhlı ambulans aracına düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Silah arkadaşımız, 5 Haziran 2020 tarihinde İdlib bölgesinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İdlibSuriyeTSKMSBAskerŞehitSamsunHulusi Akar
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