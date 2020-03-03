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MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu

03 Mart 2020 Salı 09:45
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MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, rejim unsurları tarafından 2 Mart 2020 tarihinde yapılan topçu atışı neticesinde, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 silah arkadaşımız da yaralanmıştır." denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de düzenlenen topçu atışı saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşımız 2 Mart 2020 tarihinde İdlib bölgesinde düzenlenen topçu atışı sırasında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBSuriyeTürkiyeİdlibŞehitHulusi Akar
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