MSB: İdlib bölgesinde 1 asker şehit oldu

"Bugün İdlib bölgesinde icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında arama bölgesinin 250 metre güneyinde meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen bir patlamanın tesiri ile kahraman bir silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

İDLİB ŞEHİDİNİN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Suriye'nin İdlib kentinde devriye görevinde bulunurken meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Elazığlı Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın acı haberi, Tunceli'de bulunan ailesine verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde, M4 karayolunda devri görevenin bulunun Türk silahlı Kuvvetleri unsurlarının geçişi sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan Piyade Teğmen Canbert Tatar, kealdırıldığı hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit ailesinin Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki dede evinde olduğu öğrenildi. Şehidin ailesine acı haber, İlçe Kaymakamı Harun Kazez ile askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin, yarın Elazığ'da yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

'BAKAN AKAR'DAN ŞEHİT ASKER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib bölgesinde bugün icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında sebebi henüz tespit edilemeyen patlamada şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden paylaşılan mesajda şunlar kaydedildi:

"Silah arkadaşımız 27 Mayıs 2020 tarihinde İdlib bölgesinde icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında meydana gelen patlamanın tesiri ile yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

ŞEHİDİN CENAZESİ ELAZIĞ’A GETİRİLDİ

Suriye'nin İdlib kentinde devriye görevinde bulunurken meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın cenazesi memleketi Elazığ’a getirildi. Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından 8’inci Kolordu Komutanlığı’nda karşılanan şehidin cenazesi yarın Elazığ’da yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.