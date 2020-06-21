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MSB DUYURDU: İMHA EDİLDİLER

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen silah ve mühimmatların imha edildiğini açıkladı.

21 Haziran 2020 Pazar 18:34
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MSB DUYURDU: İMHA EDİLDİLER
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda, terör örgütü PKK'lı teröristlerin inlerine girildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Kahraman komandolarımız tarafından bölgedeki sığınaklarda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde; 1 adet RPG-7 silahı, 1 adet RPG-7 mühimmatı ve 13 adet sevk fişeği, 1 adet çanta ve içerisinde 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet telsiz düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP), uzaktan komutalı EYP yapımında kullanılan malzemeler (pil blokları, frekans gönderici, akü,  infilaklı fitil), 1 adet telsiz, 1 adet dürbün, 2 adet termal şemsiye ve çok miktarda yaşam malzemeleri ele geçirilerek bulundukları sığınaklarla birlikte Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timlerimizce (METİ) imha edildi."

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBPençe Kaplan Operasyonu
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