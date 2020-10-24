Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1191
ALTIN
487.026
DOLAR
7.9427
STERLİN
10.3834
EURO
9.4068
Bakan Soylu'dan ABD'ye sert tepki
Son Dakika
Bakan Soylu'dan ABD'ye sert tepki
Vali Yerlikaya'dan geçmiş olsun telefonu
Son Dakika
Vali Yerlikaya'dan geçmiş olsun telefonu
Rahmi Koç taburcu oldu
Son Dakika
Rahmi Koç taburcu oldu
MSB'den flaş açıklama
Son Dakika
MSB'den flaş açıklama
Bakan Soylu'dan 'tatbikat' açıklaması
Son Dakika
Bakan Soylu'dan 'tatbikat' açıklaması
İş fırsatları için hemen tıkla!

MSB'den flaş açıklama

Geçtiğimiz bir ay içerisinde PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarına yönelik icra edilen operasyonlar neticesinde yurt içinde 53, yurt dışında 66 olmak üzere toplam 119 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

24 Ekim 2020 Cumartesi 11:19
58 Okunma
MSB'den flaş açıklama

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak, Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, kıta sahanlığımız içerisinde daha önceden belirlenen program dahilinde 12 Ekim'de başladığı faaliyetlerine 27 Ekim tarihine kadar devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Oruç Reis araştırma gemimize refakat ve koruma görevi icra edilmektedir.

Son 1 ayda dış kaynaktan 215 subay, 611 sözleşmeli er olmak üzere toplamda 826 personel temin edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına katılmıştır. Böylelikle, 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra muvazzaf subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er olmak üzere yaklaşık 103.000 personel temin edilmiştir.

30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında İspanya, Romanya, Bulgaristan, Pakistan, İtalya ve Amerika Birleşik Devletlerinin katılımıyla denizaltılara karşı hava/su üstü ve denizaltı iş birliği ve ileri seviyede koordineli Denizaltı Savunma Harbi eğitimi sağlamak ve ilgili NATO usullerini denemek maksadıyla Mavi Balina-2020 Tatbikatı icra edilecektir.

Bölgede barış ve istikrarın tesisi için, Ermenistan bu terörist ve paralı askerleri geri göndermeli, saldırılarına ve Azerbaycan topraklarındaki haksız işgaline son vermelidir. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin haklı davasında bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da yanlarında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBTerörOperasyonPKKKCK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu'dan ABD'ye sert tepki
Bakan Soylu'dan ABD'ye sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '100'üncü yıl' genelgesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '100'üncü yıl' genelgesi
Bakan Soylu'dan 'tatbikat' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'tatbikat' açıklaması
Sahte içki zehirlenmelerinde 40 tutuklama
Sahte içki zehirlenmelerinde 40 tutuklama
Başkan Böcek'in enfeksiyon bulguları devam ediyor
Başkan Böcek'in enfeksiyon bulguları devam ediyor
Van depreminin 9'uncu yıl dönümünde, Erciş'te anma töreni
Van depreminin 9'uncu yıl dönümünde, Erciş'te anma töreni
Türkiye artık iki mevsimli bir ülke oluyor
Türkiye artık iki mevsimli bir ülke oluyor
Berlin'deki camiye polis baskınına kınama
Berlin'deki camiye polis baskınına kınama
Hızlı tren kazası davasında, TCDD Genel Müdürü tanık olarak dinlenecek
Hızlı tren kazası davasında, TCDD Genel Müdürü tanık olarak dinlenecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma