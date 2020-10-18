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MSB'den 'Can Azerbaycan' klibi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB) '18 Ekim Azerbaycan Devlet Bağımsızlık Günü' dolayısıyla 'Can Azerbaycan' adlı klip hazırlandı.

18 Ekim 2020 Pazar 12:15
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MSB'den 'Can Azerbaycan' klibi

Klip, sosyal medyadan, 'Canım, gözüm; Azerbaycan' notuyla paylaşıldı. MSB Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türk Armoni Yıldızları Orkestrası tarafından '18 Ekim Azerbaycan Devlet Bağımsızlık Günü' dolayısıyla TRT Genel Müdürlüğü'nün katkısıyla klip hazırlandı. Sözleri Ahmed Cavad'a, müziği Emin Sabitoğlu'na, orkestra düzenlemesi Bando Yüzbaşı Aziz Diker'e ait olan 'Can Azerbaycan' adlı eser, sanatçı Azerin tarafından seslendirildi. Klipte Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından müşterek gerçekleştirilen askeri tatbikatlardan görüntüler ile Nuri (Killigil) Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun 1918 yılındaki Bakü'ye giriş görüntülerine yer verildi. Öte yandan klip, bakanlığın Twitter'daki hesabından 'Canım, gözüm; Azerbaycan! İnanıyoruz ki gelecek yıl bağımsızlık gününüzü zafer alkışlarıyla ve daha coşkulu kutlayacağız' notu ile paylaşıldı.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBAzerbaycanTürkiye
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