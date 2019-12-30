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MSB: 5 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

MSB: 5 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

30 Aralık 2019 Pazartesi 11:03
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MSB: 5 PKK'lı terörist teslim oldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi’de, 1 PKK/YPG'li terörist Kızıltepe’deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBTerörTeröristJandarmaPolisPKK
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