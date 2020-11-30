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MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi 

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 10:45
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MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBTerörOperasyonTerörist
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