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MSB: 11 antitank mayını imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Şırnak'ın İdil ilçesinde 11 antitank mayınının imha edildiği açıklandı.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 16:03
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MSB: 11 antitank mayını imha edildi

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Tarama Timlerimiz (ÖMAT) Şırnak İdil’de tespit ettikleri 11 adet antitank mayınını başarılı şekilde imha etti" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBŞırnakMayınAntitank
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