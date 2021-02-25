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Montenegro (Karadağ) Balıkesir Fahri Konsolosluğu açıldı

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25 Şubat 2021 Perşembe 16:47
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Montenegro (Karadağ) Balıkesir Fahri Konsolosluğu açıldı

VHA / BALIKESİR

Montenegro (Karadağ) Balıkesir Fahri Konsolosluğu; Fahri Konsolos Dr. Akkan Suver ve Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın birlikte katıldıkları bir seremoniyle göndere Bayrak çekilerek açıldı. 

Montenegro (Karadağ) amblemini de duvara birlikte asan Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, bölgede yaşayan Karadağlıların Balıkesir, Çanakkale bölgesini kapsayan bir alanda Konsolosluk açılmasından büyük mutluluk duyduklarını, merasimde yaptığı konuşmada Dr. Akkan Suver’e belirtti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
MontenegroKaradağBalıkesir Fahri Konsolosluğu
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