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Minik Yüsra'nın mucize kurtuluşu

Elazığ'ın Sivrice ilçe merkezinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından mucize yaşandı. Elazığ merkezinde yıkılan Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerindeki binanın enkazından 24 saat sonra kurtarılan Yüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız da afetten 28.5 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı.

Minik Yüsra'nın mucize kurtuluşu

Elazığ'ın Sivrice ilçe merkezinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından mucize yaşandı. Elazığ merkezinde yıkılan Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerindeki binanın enkazından 24 saat sonra kurtarılan Yüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız da afetten 28.5 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı.

26 Ocak 2020 Pazar 10:06
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Minik Yüsra'nın mucize kurtuluşu

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerinde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız aralıksız devam etti. Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında Jandarma Arama Kurtarma timleri, enkaz altında kalan bir kadınla iletişim sağladı. Ekipler, kadının kucağında 2.5 yaşındaki çocuğu Yüsra Yıldız'ın da olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 24 saatin ardından kadın sesini duyan ekipler, hemen harekete geçti. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede kadın ve çocuğunun zarar görmemesi için çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, annenin 2,5 yaşındaki kızını saat 20.30 sıralarında enkazdan çıkararak kurtardı. Enkazdan çıkarılan ve yaralı olan Yüsra, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Molaz  yığınları altında kolu sıkışan anne Ekiplerin anneyi kurtarmak için çalışması sürüyor.

YÜSRA'NIN ANNESİ DE KURTARILDI

Elazığ'ın Sivrice ilçe merkezinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından mucize yaşandı. Elazığ merkezinde yıkılan Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerindeki binanın enkazından 24 saat sonra kurtarılan Yüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız da afetten 28.5 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı. Kucağındaki kızı Yüsra ile yıkılan enkazın altında sıkışan Ayşe Yılmaz'a ulaşan ekipler önce moral motivasyonunu yükseltmeye çalıştı. Ardından sürdürülen çalışmalarla Yüsra bebek saat 20.30 sıralarında ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kolu moloz yığıığı altında kaldığı için ekiplerin büyük çaba harcadığı anne Ayşe Yıldız ise saat 01.25'te kurtarılarak enkazdan çıkarıldı. Anne Yıldız, ilk müdahalesinin ardından olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Bu arada Ayşe Yıldız'ın çıkartılması sırasında çevrede bekleyen yakınları da umutlu haber ile buruk bir sevinç yaşadı.

Anahtar Kelimeler:
ElazığDepremSivriceYüsra Yıldız
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