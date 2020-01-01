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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları belli oldu

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu. 80 milyonluk büyük ikramiye, "1-3-5-8-4-9-0" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezi İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa olarak açıklandı. 8 milyon liralık 2. büyük ikramiyeyi kazanan numara "9-9-7-6-2-1-6" oldu. Çekilişte amorti rakamları (4) ve (8) olarak belirlendi.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları belli oldu

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu. 80 milyonluk büyük ikramiye, "1-3-5-8-4-9-0" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezi İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa olarak açıklandı. 8 milyon liralık 2. büyük ikramiyeyi kazanan numara "9-9-7-6-2-1-6" oldu. Çekilişte amorti rakamları (4) ve (8) olarak belirlendi.

01 Ocak 2020 Çarşamba 11:31
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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları belli oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde yapılan yılbaşı özel çekilişinde 500 adet bin liralık, 200 adet 5 bin liralık, 100 adet 400 liralık ikramiye çekilişlerinin ardından, 10 adet 1 milyon liralık ikramiyelerin çekilişi yapıldı. Çekiliş sonunda, 7635511, 4970823, 6437337, 4812895, 3323655, 2375580, 6728347, 4846075, 9383550 ve 3038866 numaralı biletlere 1 milyon lira ikramiye çıktı.  

BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKAN BİLET BELLİ OLDU

Saatler ilerledikçe heyecanın arttığı salondaki çekilişte '4' ve '8' amorti rakamları olarak belirlendi. Daha sonra 8 milyon ve 80 milyon liralık ikramiyelerin çekilişi yapıldı. '9976216' numaralı bilete 8 milyon liralık ikramiye çıktı. Büyük ikramiye çekilişinde heyecan doruğa çıktı. Çekiliş sonunda 80 milyon liralık ikramiye çıkan bilet '1358490' olarak belirlendi.

Büyük ikramiyenin İstanbul, İzmir, Bursa ve Gaziantep'teki talihlilere çıktığı belirlendi. 

İŞTE, MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE 

MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE

Tam Rakam (7) (80.000.000,00)

1358490                                   

Tam Rakam (7) (8.000.000,00)

9976216                                   

Tam Rakam (7) (1.000.000,00)

2375580    3323655    4846075    4970823    6437337    6728347    7635511    9383550

3038866    4812895                              

Tam Rakam (7) (100.000,00)

0057454    1457718    2490474    3358473    4892302    5366912    6406563    7809550

0402010    2053097    2498252    3501606    4968361    5455054    6784537    8236900

0517973    2212063    2785144    4223193    5010173    5560584    7393060    9764331

1417952    2444315    2912476    4872782    5201009    6084038          

Tam Rakam (7) (10.000,00)

0359316    1491666    2598517    3683500    4886105    5966209    7172809    8465049

0366813    1498185    2725711    3723821    5089741    6059783    7223561    8844823

0411974    1556701    2822171    3790013    5204150    6174252    7317780    8878725

0428327    1588586    2933382    3891167    5219781    6530094    7354829    8906625

0623026    1709269    2951631    4089963    5352565    6530843    7498857    8999442

0820675    1849486    2956474    4148421    5391778    6547409    7528151    9031031

0830047    2001939    3103959    4231432    5453569    6564846    7552836    9053071

1027170    2056433    3158909    4255143    5477231    6566851    7716226    9234463

1164025    2097502    3335325    4350063    5508432    6619774    8325015    9593374

1173252    2375476    3345696    4449468    5706818    6651826    8380153    9709630

1190473    2490340    3407956    4479109    5728310    6908590    8398835    9959762

1252116    2517904    3541372    4728608    5919088    6969248    8432958    9960739

1411026    2534088    3654121    4730858                    

Tam Rakam (7) (5.000,00)

0100031    1442371    2836385    3821323    5102365    6387322    7471486    8444110

0138218    1509015    2865486    3835016    5103698    6446184    7485653    8546626

0159570    1625944    2869082    3860586    5206194    6458527    7508221    8636279

0308085    1761510    2876942    3909019    5229935    6531882    7538077    8742261

0311568    1824405    2939501    4012098    5244019    6560170    7607670    8755195

0427369    1829264    2988825    4030392    5369877    6796006    7622402    8768657

0470569    1883337    3033006    4127613    5389884    6812665    7635068    9055215

0505333    1932421    3068130    4136190    5453499    6825026    7685008    9093425

0563464    1995437    3162219    4159970    5481823    6919171    7782355    9114083

0631528    2074203    3183291    4244946    5498905    6935842    7816068    9115982

0738245    2252723    3242225    4317150    5526315    6957237    7835783    9125677

0740130    2269565    3279824    4362749    5579627    6992847    7883310    9155876

0750261    2289891    3311548    4399238    5770365    7026436    7955316    9214743

0761600    2399720    3320357    4468627    5933495    7034984    8031476    9343346

0772226    2442163    3326169    4512434    5994950    7103254    8056003    9346038

0776232    2447797    3326299    4543642    6030530    7143607    8076964    9353165

0872689    2474095    3413404    4588747    6063325    7153290    8101520    9413153

1105044    2533524    3552247    4638914    6117188    7184690    8139954    9555343

1130333    2556076    3592674    4660798    6128665    7226487    8173182    9586570

1137768    2584509    3710731    4679415    6178414    7268179    8275762    9612724

1189791    2610585    3732023    4693899    6203754    7271006    8324004    9617419

1247335    2694146    3738796    4771717    6216574    7294943    8335017    9690545

1284375    2704833    3754391    4848366    6332897    7320368    8390343    9822567

1427572    2808222    3761123    4972824    6373482    7357403    8407011    9823329

1435070    2808903    3801714    5067166    6377398    7445134    8431835    9924547

Son 6 Rakam (1.000,00)

039817    142288    328590    439153    547563    641916    711926    924564

058652    159559    346176    458115    550189    664216    755123    951138

067927    219067    347622    473164    559613    671538    820866    967662

071444    222092    383595    499015    562327    673826    858002    968943

075634    279908    385008    500433    575686    686240    874410    976469

096037    310009    400317    523647    619730    703769    898225    978961

102262    328462                              

Son 5 Rakam (400,00)

00502    13383    26645    40644    46496    62219    75346    84981

01490    13412    28129    41839    49439    62738    76342    85036

04729    18014    31554    41917    52412    63229    77758    85993

06367    18045    31779    42910    53983    64796    77802    87065

06828    18102    32057    43402    54203    67600    78154    89862

07258    18508    33199    43837    55511    69103    78564    92296

08018    18682    34412    43979    56427    69376    78618    92995

08121    19738    34594    44124    56518    71372    79227    93585

08439    20852    37607    44442    57636    71560    80624    93876

09351    22180    37725    44531    58947    73267    82995    96184

11683    24120    38354    45561    59308    73531    84089    98760

11717    25719    40215    45817    60855    73888    84739    99485

12536    25892    40358    46134                    

Son 4 Rakam (300,00)

0247    1342    2647    3900    5483    6203    6793    8317

0804    1408    2703    4447    5743    6533    6968    9343

0965    1488    2818    4524    5848    6534    7040    9404

1238    1667    2943    4623    5877    6666    7411    9522

1269    2298    3796    4962    6166    6780    7691    9773

Son 3 Rakam (200,00)

025    095    178    352    468    650    779    905

045    127    291    405    608    662    854    950

063    140    307    451                    

Son 2 Rakam (160,00)

01    09    45    48    69    83    96     

Amorti (80,00)

4    8                              

Teselli (80.000,00)

0358490    1348490    1357490    1358430    1358493    1358690    1398490    3358490

1058490    1350490    1358090    1358440    1358494    1358790    1458490    4358490

1158490    1351490    1358190    1358450    1358495    1358890    1558490    5358490

1258490    1352490    1358290    1358460    1358496    1358990    1658490    6358490

1308490    1353490    1358390    1358470    1358497    1359490    1758490    7358490

1318490    1354490    1358400    1358480    1358498    1368490    1858490    8358490

1328490    1355490    1358410    1358491    1358499    1378490    1958490    9358490

1338490    1356490    1358420    1358492    1358590    1388490    2358490

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli PiyangoBiletYılbaşı
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