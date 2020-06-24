Milli güreşçi Kayaalp, Bakanlık müşaviri oldu

MİLLİ güreşçi Rıza Kayaalp, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı spor müşavirliğine atandı. Ayrıca, 6 üniversiteye de rektör ataması gerçekleştirildi.