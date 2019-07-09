Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98416
ALTIN
255.069
DOLAR
5.6950
STERLİN
7.1043
EURO
6.3835
Mor ve Ötesi'nin Harbiye Çıkartması
Mor ve Ötesi'nin Harbiye Çıkartması
İDO Misafirlerine Ücretsiz Otopark 
İDO Misafirlerine Ücretsiz Otopark 
DÜNYANIN EN HIZLI TRENLERİNE SAHİP ÜLKELER BELLİ OLDU
DÜNYANIN EN HIZLI TRENLERİNE SAHİP...
'Böbrek taşı ağrıları yaz aylarında artıyor'
'Böbrek taşı ağrıları yaz aylarında...
'Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu' havalimanında sergileniyor
'Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu' havalimanında sergileniyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Milas'ta 6 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, moloz ve budanan ağaç dallarının döküldüğü otluk alanda çıkan yangın, korkuttu. İtfaiye, orman ekipleri ve vatandaşların su tankerleri ile müdahale ettiği alevler, 2,5 saatte güçlükle söndürülürken, 6 futbol sahası büyüklüğündeki alanın zarar gördüğü bildirildi.

Milas'ta 6 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, moloz ve budanan ağaç dallarının döküldüğü otluk alanda çıkan yangın, korkuttu. İtfaiye, orman ekipleri ve vatandaşların su tankerleri ile müdahale ettiği alevler, 2,5 saatte güçlükle söndürülürken, 6 futbol sahası büyüklüğündeki alanın zarar gördüğü bildirildi.

09 Temmuz 2019 Salı 12:36
14 Okunma
Milas'ta 6 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

MUĞLA - Milas'ın Ören Mahallesi'nde, Sanayi Sitesi yakınındaki moloz ve budanan ağaç dallarının döküldüğü otluk alanda, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye Milas Orman İşletme Müdürlüğü ile Kemerköy Termik Santrali İtfaiye ekipleri sevk edildi. 16 arazöz 60 orman ve belediye işçisi alevlere su sıkarak ve kazma ve küreklerle müdahale etti. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleri ile destek verdi. Alevlerin, yakındaki zeytin bahçeleri ve evlere doğru ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Evlere 400 metre kadar yaklaşan alevler, güçlükle 03.30 sıralarında söndürülürken, 6 futbol sahası büyüklüğündeki alanın zarar gördüğü bildirildi. Korkudan eve giremeyen bazı mahalle sakinleri, otomobillerinde ve sahildeki şezlonglarda uyumayı tercih etti. Jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milas6 Futbol SahasıYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı
"Hafıza 15 Temmuz Müzesi" tamamlandı
"Hafıza 15 Temmuz Müzesi" tamamlandı
Sapanca'da HES tepkisi
Sapanca'da HES tepkisi
Van Gölü'nün saklı cennetleri
Van Gölü'nün saklı cennetleri
DEAŞ'ın Kocaeli yapılanmasında 49 kişinin yargılanmasına başlandı
DEAŞ'ın Kocaeli yapılanmasında 49 kişinin yargılanmasına başlandı
Kadınları gizli bölmelere saklayan şebeke çökertildi: 9 gözaltı
Kadınları gizli bölmelere saklayan şebeke çökertildi: 9 gözaltı
Konya Ovası'nda bu yıl su sıkıntısı çekilmeyecek
Konya Ovası'nda bu yıl su sıkıntısı çekilmeyecek
Foça'da, botla denizde sürüklenen kaçak göçmenler kurtarıldı
Foça'da, botla denizde sürüklenen kaçak göçmenler kurtarıldı
PKK'lı teröristlerin 3 sığınağı bulundu, girişinde EYP ele geçti
PKK'lı teröristlerin 3 sığınağı bulundu, girişinde EYP ele geçti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans