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Milas'ta, 1,5 tonluk uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

Muğla'nın Milas ilçesinde, yaklaşık 50 milyon liralık, 1,5 ton 'skunk' adlı uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Milas'ta, 1,5 tonluk uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

Muğla'nın Milas ilçesinde, yaklaşık 50 milyon liralık, 1,5 ton 'skunk' adlı uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:13
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Milas'ta, 1,5 tonluk uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

MUĞLA - İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilecek yüklü miktardaki 'skunk' adlı uyuşturucunun iç piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla uyuşturucu ticareti yapan şebeke takibe alındı. Yapılan çalışma sonucu şebeke lideri A.A.'nın yurt dışından getireceği yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi Milas'taki koydan iç piyasaya dağıtmayı planladığı öğrenildi. Balkan ülkelerinden deniz yoluyla taşınan uyuşturucunun pazartesi sabahı Milas'ın Haydar Koyu'ndan teslimatının yapılacağı belirlendi. Bunun üzerine ekipler, operasyon için harekete geçti. Denizden Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, havadan Havacılık Daire Başkanlığı, karadan Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve istihbarat ekipleri, eş zamanlı operasyon başlattı. Sahilde durdurulan deniz botunda, 'Joshua' ve 'Maço' isimli dedektör köpekleriyşe yapılan aramada, 1,5 ton skunk ele geçirildi. Uyuşturucunun taşınmasında kullanılması planlanan 3 otomobile de el koyuldu. Değeri yaklaşık 50 milyon lira olan uyuşturucuyu getiren şebekenin lideri A.A. ile suç ortakları olduğu belirtilen H.İ., V.K., T.I., A.Ö. ve S.V. gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan 6 kişi, işlemleri tamamlanınca bu sabah adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MilasUyuşturucuOperasyonşüpheli
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