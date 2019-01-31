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MGK toplantısının ardından flaş açıklama: KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 2019'un ilk Milli Güvelik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

MGK toplantısının ardından flaş açıklama: KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 2019'un ilk Milli Güvelik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

31 Ocak 2019 Perşembe 09:34
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MGK toplantısının ardından flaş açıklama: KABUL EDİLEMEZ

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Teröre ve terör örgütü mensuplarına verilen dış desteğin kesilmesi yönündeki çağrımız bir kez daha tekrarlanmış; bütün terör örgütleriyle mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüleceği güçlü şekilde ifade edilmiştir. Bazı ülkelerin firari terör örgütü mensuplarını iade etmekten kaçınmalarının kabul edilemez olduğu belirtilerek, iadelerin uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereği olduğu vurgulanmıştır" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen ve saat 15.40’ta başlayan yılın ilk MGK toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu katıldı. 

MGK BİLDİRİSİ YAYIMLANDI

MGK toplantısının ardından yayımlanan bildiride, toplantıda Türkiye’nin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmelerin bütün yönleriyle ele alınarak 2018’in güvenlik değerlendirilmesinin yapıldığı, 2019’da meydana gelmesi muhtemel risk ve tehditlere karşı alınabilecek tedbirlerin görüşüldüğü ifade edildi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK'

FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulduğunun belirtildiği bildiride, "Terörle mücadele harekatı kapsamında güney sınırlarımızda hudut güvenliğini temin ve terör örgütlerinin milletimizin huzurunu kaçırmaya yönelik yöntemlerine karşı alınan tamamlayıcı tedbirler üzerinde durulmuş; tüm kurum ve kuruluşlarımızın bu konuda dirayetle hareket ettikleri memnuniyetle müşahede edilmiştir. Teröre ve terör örgütü mensuplarına verilen dış desteğin kesilmesi yönündeki çağrımız bir kez daha tekrarlanmış; bütün terör örgütleriyle mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüleceği güçlü şekilde ifade edilmiştir. Bazı ülkelerin firari terör örgütü mensuplarını iade etmekten kaçınmalarının kabul edilemez olduğu belirtilerek, iadelerin uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereği olduğu vurgulanmıştır" denildi.

FIRAT’IN DOĞUSU MESAJI

MGK bildirisinde Suriye gündemine ilişkin değerlendirmeler ise şöyle yer aldı:

"Türkiye'nin Suriye sınırını güvenlik altına almak için daha önce gerçekleştirdiği operasyonlarda ve yürüttüğü diplomasiyle elde ettiği olumlu neticeler de göz önünde bulundurularak, İdlib'de mevcut statünün korunması, Münbiç yol haritasının süratle uygulanması ve Fırat'ın doğusu ile ilgili varılan mutabakatların gereğinin yapılması hususundaki kararlı duruşumuzun sürdürüleceği belirtilmiştir. Tüm terör örgütlerine karşı mücadeleyi ilke edinen Türkiye’nin amacının, Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğünün korunarak, ev ve yurtlarını terk etmek zorunda bırakılmış milyonlarca Suriyelinin yerlerine dönmelerini sağlamak olduğu; mezkur krizin aşılmasında önemli role sahip Anayasa Komitesinin kurulmasının barış ve istikrar ortamına büyük katkı sağlayacağı bir kez daha teyit edilmiştir."

'BÜTÜN TEDBİRLER ALINMAYA DEVAM EDİLECEK'

Bildiride Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'deki gelişmelerin yakından izlendiği belirtilerek, "Uluslararası antlaşmalardan doğan hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik bütün tedbirlerin alınmasına devam edileceği kuvvetle vurgulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MGKToplantıCumhurbaşkanıMilli Güvenlik Kurulu
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