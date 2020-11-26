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MGK: Mezkur uygulamaya karşı her alanda gerekli adımlar atılacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yayımlanan bildiride, "Amacı ve meşruiyeti tartışmalı olan ve zaman içinde meşru Libya hükümetine yönelik aleni bir ambargoya dönüşen İrini Harekatı kapsamında yapılan tek taraflı, uluslararası hukuka ve müttefiklik ilişkilerine tamamen aykırı son müdahale şiddetle kınanmış, mezkur uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacağı ifade edilmiştir" denildi.

26 Kasım 2020 Perşembe 07:55
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MGK: Mezkur uygulamaya karşı her alanda gerekli adımlar atılacak

MGK olağan toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantı sonunda yazılı açıklama yapıldı. 8 maddelik bildirinin ilk 2 maddesinde terörle mücadeledeki kararlılık vurgusuna yer verilirken, "PKK/KCK- PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikelere karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar ve sürdürülen mücadele hakkında Kurul'a bilgi sunulmuştur. Suriye'deki terör örgütlerinin uluslararası ortamdaki değişimlerden yararlanma çabaları ele alınmış, güney sınırımızda bir terör koridoruna kesinlikle müsaade edilmeyeceği bir kez daha teyit edilmiştir" denildi.

3'üncü maddede Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferine değinilerek, "Kardeş Azerbaycan'ın çeyrek asrı aşkın bir süredir işgal altında bulunan vatan topraklarını geri almasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, yaşanan gelişmeler neticesinde ortaya çıkan jeopolitik durum tüm boyutlarıyla ele alınmıştır. Bu kapsamda, imzalanan ateşkes antlaşmasının hayata geçirilmesi ile Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasının ve Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar ortamının tesisine ülkemizin yapacağı katkıların önemi vurgulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

KIBRIS'TA DAYATMALAR KABUL GÖRMEYECEK

Bildirde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının savunulmasına yönelik değerlendirmelerde de bulunurken, "Kıbrıs'taki Türk mevcudiyetini yok sayarak Ada'da iki toplum ve iki devletin varlığını kabul etmemekte ısrar edilmesinin ve tarafların çözümsüzlüğün temelini teşkil eden bu dayatmaların hiçbir zaman kabul görmeyeceği ve Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının savunulmasına devam edileceğinin altı çizilmiştir" açıklamasında bulunuldu.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de ele alındığı MGK bildirisinde, "Doğu Akdeniz'deki meselelerin uluslararası hukuk çerçevesinde ve hakkaniyete dayalı olarak çözülmesine yönelik irademizden taviz verilmeyeceğine işaret edilerek yaşanan gerilimlerin sebebinin diyalogdan ve iş birliğinden kaçan taraflar olduğu dile getirilmiştir" mesajını verdi.

'GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK' 

Libya'daki gelişmelere ilişkin Türk gemisine yönelik müdahalenin kınandığı bildiride, "Libya'da istikrarın sağlanması amacıyla yürütülen faaliyetler ele alınmış, bu minvalde sarf edilen gayretlerin sürdürülerek Libya halkının ve meşru temsilcilerinin yanında yer almaya devam edileceği belirtilmiştir. Amacı ve meşruiyeti tartışmalı olan ve zaman içinde meşru Libya hükümetine yönelik aleni bir ambargoya dönüşen İrini Harekatı kapsamında yapılan tek taraflı, uluslararası hukuka ve müttefiklik ilişkilerine tamamen aykırı son müdahale şiddetle kınanmış, mezkur uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacağı ifade edilmiştir" denildi.

Avrupa'daki İslamofobi faaliyetlerine ilişkin mesajların da yer aldığı MGK bildirisinde, "Uluslararası toplum, Avrupa'daki bazı kesimlerin İslam dinini ve Müslümanları hedef alan İslam karşıtı ve ırkçı faaliyetlerine karşı özgürlükten ve demokrasiden yana tavır alarak harekete geçmeye davet edilmiştir" mesajı verildi.

AŞI VURGUSU

Bildirinin son maddesi koronavirüs salgınına ayrılırken, "Etkisini giderek artıran koronavirüs salgınının önüne geçmek için geliştirilen aşıların ve diğer tedavi yöntemlerinin, siyasi ve ticari hırslara kurban edilmeyerek tüm insanlığın hizmetine adil ve erişilebilir şekilde sunulması gerektiğinin altı önemle çizilmiştir" ifadesine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MGKMilli Güvenlik KuruluCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
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