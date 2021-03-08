Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1543
ALTIN
415.707
DOLAR
7.6395
STERLİN
10.5484
EURO
9.0742
İstanbul Atlas Üniversitesi 80 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Atlas Üniversitesi 80...
Kocaeli Üniversitesi 102 sözleşmeli personel alacak
Kocaeli Üniversitesi 102 sözleşmeli...
Turizm Master Planı hazırlanacak
Turizm Master Planı hazırlanacak
19.940 Sözleşmeli Öğretmen Alınacak
19.940 Sözleşmeli Öğretmen Alınacak
Anıt ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışmasına Davet
Anıt ve Çevre Düzenlemesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MEZOPOTAMYA SÜMBÜLÜNÜN İZİNİ SÜRDÜLER

HALFETİ’DE 3. KOKU FESTİVALİ DÜZENLENDİ.

08 Mart 2021 Pazartesi 13:29
8 Okunma
MEZOPOTAMYA SÜMBÜLÜNÜN İZİNİ SÜRDÜLER

HABER: DİNÇER KARACALAR

BAŞKAN ALBAYRAK: EKO TURİZM ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPARAK İLÇEMİZİN TURİZM POTANSİYELİNİN ARTTIRACAĞIZ.

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, ilçede vatandaşlar ve ilgililerle birlikte ‘Mezopotamya Sümbülü, Koku Yürüyüşü’ne katıldı.

200 YIL SONRA İLK KEZ GÖRÜLDÜ.

200 yıl sonra Mezopotamya sümbülünün dünyada ilk kez görüldüğü Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 3. Koku Festivali düzenlendi. Slow Food Halfeti tarafından düzenlenen 3. Koku Festivali’nin önemli bir kısmı online sunumlarla gerçekleştirildi.

KOKU YÜRÜYÜŞÜNE KATILDILAR.

Ekolojik turizm anlanın da çalışmalar yürüten Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ve vatandaşlar, Harran Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Akan rehberliğinde Mezopotamya Sümbülü Koku yürüyüşüne katıldılar.

ALBAYRAK: İLÇEMİZİN TURİZM POTANSİYELİNİ ARTTIRACAĞIZ.

Konuyla ilgili açıklama yapan Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Mezopotomya Sümbülünün, dünyada endemik olarak sadece Halfeti’de yetiştiğini söyledi. Albayrak, Halfeti’nin gülleri ile de önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, kurdukları Karagül serası ile ilçeye gelen konukların Halfeti’nin efsanelere konu olan güllerini görebileceklerinin de altını çizdi. Eko turizm alanında çalışmalar yaparak ilçenin turizm potansiyelini arttıracaklarını belirten Albayrak, pandemi süreci sonrasında turizmde yaptıkları çalışmalar ve düzenlemelerle yine rekor ziyaretçi sayısına ulaşmakla kalmayacaklarını, turistlerin ilçede artık günü birlik değil, günlerce vakit geçireceklerini söyledi.

ÖZDAL: KOKU KÜLTÜRÜNE DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUZ.

Festival direktörü Nihat Özdal ise yaptığı açıklama da kokuların Halfeti kültür tarihinde önemli bir yeri olduğunu söyledi. Koku festivali ile bu kültüre dikkat çekmek istediklerini bildiren Özdal festivali her yıl daha da geliştireceklerinin bilgisini verdi.

KORKUTATA: FESTİVAL GELENEĞE DÖNÜŞÜYOR.

Yürüyüşe katılan Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata ise festivale ilginin her yıl daha da arttığını, bir geleneğe dönüşmesi yolunda önemli mesafenin kat edildiğini vurguladı.

SUNUM VE SÖYLEŞİLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Öte yandan festival kapsamında Prof. Dr. Hasan Akan, Prof. Dr. Mehmet Önal, Koku Uzmanı Vedat Ozan, Parfürmeri Bihter Türkan Ergül sunum ve söyleşiler de gerçekleştirdi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 08.03.2021 13:31
Anahtar Kelimeler:
MEZOPOTAMYA SÜMBÜLÜNÜN İZİNİ SÜRDÜLER
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadınlar Günü'nde Nene Hatun'un kabrini ziyaret edip, karanfil bıraktılar
Kadınlar Günü'nde Nene Hatun'un kabrini ziyaret edip, karanfil bıraktılar
İletişim Başkanlığı '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için özel klip hazırladı
İletişim Başkanlığı '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için özel klip hazırladı
2021 yılı 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' olarak kutlanacak
2021 yılı 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' olarak kutlanacak
Bitlis'te, helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme
Bitlis'te, helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme
Dışişleri'nden Arap Ligi kararına tepki
Dışişleri'nden Arap Ligi kararına tepki
Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı
Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aziz milletimizin başı sağ olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aziz milletimizin başı sağ olsun
81 ile yeni genelge: Çalışma saatleri belli oldu
81 ile yeni genelge: Çalışma saatleri belli oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma