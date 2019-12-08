Mevlana'yı anma törenleri başladı

30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya gelen Mevlana, 17 Aralık 1273 tarihinde Konya'da vefat etti. Mevlana, ölüm gününü yeniden doğuş, sevdiğine yani Allah'ına kavuşmak olarak kabul ediyordu. Öldüğü güne düğün gecesi anlamına gelen 'Şeb-i Arus' dediği içinde Mevlevilikte, Mevlana'nın öldüğü gün 'Şeb-i Arus' olarak kabul edildi. Mevlana'nın ölüm yıl dönümlerinde, 7-17 Aralık tarihlerine denk gelen haftada yapılan ve 'Vuslat (Sevgiliye kavuşma) Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' olarak isimlendirilen törenler, halk arasında 'Şeb-i Arus' olarak da anılmaktadır.

'VEFA VAKTİ' YÜRÜYÜŞÜ

Törenlere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile vatandaşlar katıldı. Şems-i Tebrizi Türbesi'ni ziyaretin ardından Valilik binası önünden yaklaşık 500 metre ilerideki Mevlana Müzesi önüne kadar Kültür ve Turizm Bakanı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği topluluğu öncülüğünde yürüyüş gerçekleşti. Müze önündeki meydanda ise Nevbe merasimi (Tekkelerde belirli ritim sazlarının ve seslerin iştirakiyle yapılan özel tören) yapıldı. Ardından Mevlana Müzesi'ne geçilere, Mevlana'nın sandukası başında Gülbang duası (Hep bir ağızdan ve makamla yapılan dua) okundu.

ABD'Lİ SANATÇI DELLİ MİLES İLAHİ OKUYACAK

Bugün düzenlenen törenler saat 20.00'da Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sema ayiniyle sona erecek. 'Hz Mevlana'nın 746'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' boyunca her gün sema gösterileri; sergiler, seminerler, atölye çalışmaları, tasavvuf müziği konserleri, Mesnevi dersleri ile sürecek.

10 Aralık günü dünyaca ünlü şarkıcılar Michael Jackson ve Whitney Houston'a uzun süre vokalistlik yapan ve İslamiyet'i tercih edip Müslüman olan ABD'li rock müzik sanatçısı Della Miles, Türkçe olarak ilahi okuyacak. Törenler 17 Aralık günü düzenlenecek 'Şeb-i Arus' programıyla sona erecek.

SEMA AYİNİ İLGİYLE İZLENDİ

Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen 'Hz. Mevlana'nın 746’ncı Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri', Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sema ayiniyle devam etti. Törenlere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana'nın 22'nci kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ve birçok davetli katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu yıl düzenlenen Mevlana'yı anla törenlerinin 'Vefa Vakti' temasıyla gerçekleşeceğini belirterek şunları söyledi:

"Onun ve onun gibi Allah dostlarının sayesinde sadece bu salondaki bizler değil, bu güzel Konya akşamında toplananlar değil, 780 bin kilometrekarelik vatan toprağımızın her yerinde bir muhabbet ve bir kardeşlik iklimini muhafaza edebiliyoruz. Mutluluğumuz, umudumuz varsa muhabbet ve kardeşliğimiz sayesindedir. Bir vatanımız, bir bayrağımız varsa bu yüzdendir. Bugün yeryüzünün en köklü milletiysek, istiklalimiz ve istikbalimiz sağlamsa bu, Sultan Alparslan kadar Taptuk Emre’nin, Sultan Fatih kadar Ahmed Yesevi’nin, Yavuz Sultan Selim Han kadar Hacı Bayramı Veli’nin, Sultan Alaeddin kadar Şems’in, Sadreddin Konevi’nin, Mevlana’nın sayesindedir. Onların bıraktığı ilim ve aşk mirası sayesindedir."

BAKAN ERSOY: MEVLANA ASLİ DEĞERLERİNDEN KOPARTILMAYA ÇALIŞILIYOR

Mevlana’ya özüyle, gerçekleriyle sahip çıkmanın önemine değinen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise şöyle dedi:

"Özünden koparılarak farklılaştırılmak istenen değerler, bozulmaya, dönüşmeye, nihayetinde kaybolmaya yüz tutar. Bugün Türk-İslam kültürünün en büyük düşünürlerinden, tasavvufun en istisna şahsiyetlerinden Mevlana üzerinde de, böylesi bir yola gidilmek istendiğini görmek bizleri üzmektedir. Hz. Mevlana’ya yönelik olarak, sanki bir şair, güzel sözler söyleyen ve yazan bir edipmiş gibi; Muhammed Celâleddîn-i Rumi’yi Mevlana yapan asli değerlerden kopuk bir tanım, bir kişilik betimlemesi söz konusudur."

Dünya’da kasıtlı olarak, sistemli ve planlı bir şekilde İslam düşmanlığı ve İslamafobi körükleniyor. Ancak biliyoruz ki, Mesnevi birçok dilde ve ülkede en çok okunan ve değer gören eserler arasında. Çünkü hepimizin fıtratında olan insani ve vicdani değerlere hitap ediyor. Bununla da kalmayıp, değerleri uyandırma, harekete geçirme etkisine ulaşıyor. Peki, nedir Mesnevi’yi bunca etkili yapan? Buna Hz. Mevlana çok net bir cevap veriyor. ’Mesnevî, hakikate ulaşmak ve Allah’ın sırlarına agah olmak, akıl erdirmek isteyenler için bir yoldur’ diyor. Hangi hükmün altında, hangi yolda yürüdüğü çok açık ve net. Bunun unutturulması, görmezden gelinmesi doğru değildir. Nehir ne kadar gür ve coşkun olsa da, kaynağını keserseniz kurur. Zaten Mevlana’yı İslam’dan ayrı düşünürseniz, onu hiç anlamamışsınız demektir."

Tören konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu solisti Ahmet Özhan'ın, Türk tasavvuf müziği konseri ve tasavvuf tarihi araştırmacı-yazar Tuğrul İnançer'in 'Mesnevi Sohbeti' ile devam etti. Tören, Konya Türk Tassavvuf Müziği Topluluğu'nun sema ayiniyle sona ererken, davetliler tarafından ilgiyle izlendi.