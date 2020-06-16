Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Devlet Tiyatroları, seyircisiyle yeniden buluşuyor
Devlet Tiyatroları, seyircisiyle yeniden buluşuyor
Kırkpınar için antrenmanlarımız devam ediyor
Kırkpınar için antrenmanlarımız devam ediyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü tablosu Londra’da satışa çıkıyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü tablosu...
Gercüş'te nesli tehlike altındaki alaca sansar görüldü
Gercüş'te nesli tehlike altındaki alaca...
Karın ağrısına dikkat; nedeni yumurtalık kisti olabilir
Karın ağrısına dikkat; nedeni yumurtalık...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Meteorolojiden uyarı: 1 hafta daha yağışlar devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki 1 hafta daha yağışların devam edeceğini belirterek, "Salı ve çarşamba günkü yağışlar göreceli olarak biraz daha hafif olacak. Ancak perşembeden pazara kadar olan yağışlar biraz daha orta kuvvette olacak ve zaman zaman kuvvetli yağışlarda görebiliriz" dedi.

16 Haziran 2020 Salı 11:54
0 Okunma
Meteorolojiden uyarı: 1 hafta daha yağışlar devam edecek

ANKARA - Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, geçtiğimiz hafta kuzey ve iç kesimler ağırlıklı olmak üzere hemen hemen tüm yurtta yağışların etkili olduğunu belirterek, bu hafta da buna benzer bir havanın görüleceğini söyledi. Hava Tahmini Uzman Çelik, "Yine özellikle kuzey ve iç kesimlerimizde zaman zaman kuvvetli yağışlar olacak. Yurdun büyük bölümünde Güney Ege kıyıları ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin doğusu haricinde hemen hemen tüm yurt aralıklarla yağış alacak diyebiliriz. Salı ve çarşamba günkü yağışlar göreceli olarak biraz daha hafif olacak, kuvvetli bir yağış beklentimiz yok. Ancak perşembeden pazara kadar olan yağışlar biraz daha orta kuvvette olacak ve zaman zaman kuvvetli yağışlar da görebiliriz. Özellikle Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda biraz daha kuvvetli yağışlar görebiliriz" dedi.

'1 HAFTA DAHA YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK'

Çelik, mayıs ayının ortalarında Türkiye’nin güney batı kesimlerinde mevsim normallerinin 10-12 dereceler üzerinde sıcaklıkların görüldüğünü, daha sonra ise yağışlı bir periyoda girildiğini hatırlattı. Çelik, "Önümüzdeki 1 hafta daha bu yağışların devam edeceğini öngörüyoruz. Yüksek sıcaklıklardan sonra havanın biraz daha serinlemesiyle ve yağışların da görülmesiyle birlikte ‘acaba bu yağışlar devam edecek mi, ekstrem bir durum mu’ gibi algı oluştu. Ancak şu anda yağış olsun, sıcaklık olsun ekstrem bir durum görünmüyor" ifadelerini kullandı.

'SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE'

Hava Tahmin Uzmanı Çelik, yurt genelinde mevsim normallerine yakın bir sıcaklığın olduğunu ve bir hafta boyunca da bu sıcaklıklarda önemli bir değişikliğin olmayacağını ifade ederek, "Üç büyük şehrimizin sıcaklıklarına bakarsak İstanbul’da en yüksek sıcaklıklar 27-28 derecelerde, Ankara’da 24-27 dereceler civarında seyredecek, İzmir’de de 30-32 dereceler civarında hafta boyunca en yüksek sıcaklıkları göreceğiz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüHava Tahmin Uzmanı Cengiz ÇelikYağış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 yılında bile orta şiddetli bir depremde yıkım yaşıyoruz
2020 yılında bile orta şiddetli bir depremde yıkım yaşıyoruz
Hakkari'de Mor Dağı yaylaları, artık arıcıları ağırlıyor
Hakkari'de Mor Dağı yaylaları, artık arıcıları ağırlıyor
Karlıova'da 7 psikososyal destek ekibi görevlendirildi
Karlıova'da 7 psikososyal destek ekibi görevlendirildi
'7 teröristten 4’ünün kimliği belli oldu'
'7 teröristten 4’ünün kimliği belli oldu'
Bakan Gül: Adliyelerimiz yeni normale hazır
Bakan Gül: Adliyelerimiz yeni normale hazır
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
56 İLDE BÜYÜK OPERASYON!
56 İLDE BÜYÜK OPERASYON!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
5 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
5 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı