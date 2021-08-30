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Meteorolojiden, Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

30 Ağustos 2021 Pazartesi 14:00
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Meteorolojiden, Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

EDİRNE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için bugün kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden sonra Trakya’da görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne (Havsa, Uzunköprü, Meriç, İpsala, Keşan, Enez çevreleri) ve Kırklareli'nin (Vize, Pınarhisar, Lüleburgaz, Babaeski, Pehlivanköy çevreleri) güneyi ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde ( Saray, Ergene, Muratlı, Süleymanpaşa, Hayrabolu, Malkara çevreleri) yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Vatandaşların, ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

DHA

Son Güncelleme: 30.08.2021 14:02
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüTrakyaKuvvetli Yağış
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