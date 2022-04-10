Meteoroloji'den uyarı

ANKARA (DHA)

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın soğuk hava dalgası ile birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (8-12 derece) azalmasının beklendiği belirtildi. Yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışlarla ilgili yapılan açıklamada "Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevresinde başlaması beklenen yağışların yarın (11.04.2022) ilk saatlerden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak şeklinde devam etmesi beklenmektedir. Yağışların yarın Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir" denildi.

Zirai don uyarısına da dikkat çekilen açıklamada "Salı günü ilk saatlerden itibaren bölgemizin doğusunun (Kocaeli, Sakarya) yükseklerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Cuma günü sabah saatlerine kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.