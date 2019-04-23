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Meteoroloji'den çamur yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı bölgeleri için toz taşınımı uyarısında bulundu

Meteoroloji'den çamur yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı bölgeleri için toz taşınımı uyarısında bulundu

23 Nisan 2019 Salı 17:18
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Meteoroloji'den çamur yağışı uyarısı

İSTANBUL - Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin bu akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girmesi beklenmektedir. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yer yer etkili olacağı tahmin edilen toz taşınımının neden olabileceği olumsuzluklara karşı (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğüçamur YağışıUyarı
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