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Meteoroloji'den 5 il için yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nce Malatya, Elazığ, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için yağış ve fırtına uyarısında bulunulup, olası çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

03 Haziran 2020 Çarşamba 14:25
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Meteoroloji'den 5 il için yağış ve fırtına uyarısı

MALATYA - Meteoroloji 13'üncü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin 5 il için yağış uyarısı şöyle:

"Bölgemizde havanın; parçalı çok bulutlu, Tunceli ve Bingöl illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarların güneyli ve güneybatılı (lodos) yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öğlen saatlerinden itibaren Elazığ'ın doğu kesimleri (Karakoçan, Kovancılar, Arıcak), Malatya, Bingöl, ve Tunceli çevreleri kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına beklenmektedir. Bölgemizde beklenen kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtınadan dolayı yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar ile birlikte yer yer dolu hadisesinin görülmesi karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

DHA

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Meteoroloji5 Il Için Yağış Ve Fırtına Uyarısı
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