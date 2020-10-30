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Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti. Yılmaz bir süredir tedavi görüyordu.

30 Ekim 2020 Cuma 10:24
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Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mesut Yılmaz'ın beyin sapında tümör saptanmış ve ameliyat edilmişti. Yılmaz, hastanede tedavi görüyordu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaşbakanANAPMESUT YILMAZVefat
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