Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mesut Yılmaz'ın beyin sapında tümör saptanmış ve ameliyat edilmişti. Yılmaz, hastanede tedavi görüyordu.
DHA
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti. Yılmaz bir süredir tedavi görüyordu.
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti. Yılmaz bir süredir tedavi görüyordu.
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mesut Yılmaz'ın beyin sapında tümör saptanmış ve ameliyat edilmişti. Yılmaz, hastanede tedavi görüyordu.
DHA