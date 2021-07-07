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Mesut Özil ve Zinchenko Ukrayna'da çocukları ameliyat ettirdi

07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:42
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Mesut Özil ve Zinchenko Ukrayna'da çocukları ameliyat ettirdi

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil ve Manchester City'nin sol beki Oleksandr Zinchenko, Ukrayna'da ihtiyaç sahibi çocukları ameliyat ettirdi. 

MESUT ÖZİL SAYESİNDE DÜNYAYA YAYILDI

BigShoe adındaki yardım derneği altında her ay farklı ülkede ihtiyaç sahibi çocukların sağlık ihtiyaçlarını karşılayan ve ameliyatlarını gerçekleştiren Mesut Özil, bu ay ise Ukraynalı futbolcu Zinchenko ile birlikte ülkesindeki çocukların ameliyatını üstlendi. Her ay belirlenen ülkeye doktorlarla giden BigShoe ekibi, iki hafta boyunca çocuklarla ilgilenip, onların ameliyatlarını gerçekleştiriyor. Aynı ekip bir sonraki ay ise yine farklı ülkelerdeki çocukların yardımına koşuyor.

İlk olarak 2006 yılında yardımlarına başlayan dernek, 2014'te Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Mesut Özil'in 11 ihtiyaç sahibinin sağlık ihtiyaçlarını karşılamasıyla ismini duyurdu. Dernek gelecek ay ise Kamerun'da belirlenen çocukların ameliyatlarını gerçekleştirecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mesut ÖzilZinchenkoÇocuklarAmeliyatUkrayna
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