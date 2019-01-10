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Mermer fabrikasında patlama

Burdur'un Bucak ilçesindeki mermer fabrikasında kullanılmış yağların yakıldığı sobanın patlaması sonucu, işçilerin üzerlerine kızgın yağlar sıçradı. Olayda, 2'si ağır, 6 işçi yaralandı.

Mermer fabrikasında patlama

Burdur'un Bucak ilçesindeki mermer fabrikasında kullanılmış yağların yakıldığı sobanın patlaması sonucu, işçilerin üzerlerine kızgın yağlar sıçradı. Olayda, 2'si ağır, 6 işçi yaralandı.

10 Ocak 2019 Perşembe 17:10
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Mermer fabrikasında patlama

Bucak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mermer fabrikasında saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, kullanılmış yağların yakılmasıyla ısıtma sağlayan soba, henüz bilinmeyen nedenle patladı. Sobanın içindeki kızgın yağların üzerine sıçradığı işçilerden Makbule K., Bedriye G., Hüseyin T., Zeynep A., Ali A. ve Mehmet G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçiler, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda yanıklar oluşan yaralılardan Hüseyin T. ve Zeynep A.'nın durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Bucak Devlet Hastanesi Başhekimi Bilal Tanrıtanır, "Hastanemize intikal eden işçilerden 2'sinin yanık merkezinde tedavi edilmesi için ambulans helikopter istedik. İzmir'e sevk edilecek. Diğer 4 yaralıdan 3'ü hafif, gün içerisinde taburcu edeceğiz. 1 yaralıyı ise hastanemize yatırarak tedavisini yapacağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mermer FabrikaPatlamaBucakBurdur
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