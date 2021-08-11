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Marmaris'teki yeşil alanların yangın sonrası hali yürek burktu

11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:30
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Marmaris'teki yeşil alanların yangın sonrası hali yürek burktu

MUĞLA - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 9 gün süren orman yangınlarında 13 bin 650 hektar alan küle döndü. Türkiye'nin en büyük felaketleri arasında gösterilen yangın sonrası Marmaris'in eski ve yeni halinin fotoğrafları, görenlerin yüreklerini dağlarken, kimisi gözyaşlarını tutamadı.

Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kuru otların tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda kozalakların patlayıp fırlamasıyla yangın, Bayır, Turgut ile Hisarönü Mahallesi'nin eteklerine ulaşarak büyüdü. Havadan ve karadan müdahalelerle alevler 9'uncu günde söndürüldü. Yangınlarda 13 bin 650 hektar alan zarar gördü.

Marmaris'teki yangınlarda 1996 yılında Milli Park ilan edilen 29 bin 206 hektar alandaki kızılçam başta olmak üzere karaçam, sığla, dallı Akdeniz, pırnal meşesi, kermes meşesi gibi ağaçlarla dere ve nehir çevrelerindeki zakkum ve çeşitli çiçek türlerinin yer aldığı makilik alanların bir bölümü de zarar gördü. Yangında çok sayıda hayvan da yanarak telef oldu.

Yangın sırasında tahliye edilen turistik kırsal Bayır, Turgut, Dereağzı, Hisarönü ve Osmaniye gibi çeşitli doğal aromatik bitkiyle bal yetiştiriciliği yapan mahallerde yabani zeytin, kekik, adaçayı, sumak, keçi boynuzu, sandal, menengiç, hayıt, rezene gibi yetiştirilen ve yöre halkının ekonomisine katkı sağlayan bitkiler de zarar gördü.

Bazı bölgelerde soğutma çalışmaları devam ederken, seyir tepelerinden yanan alanları görenler, gözyaşlarını tutamıyor. Marmarislilerin, anılarının olduğu yemyeşil doğanın eski ve yangından sonraki halini sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflar, felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

'ANNE EVLADINI NASIL KAYBETTİYSE BU DA ÖYLE BİR KAYIP'

Yangının ilk çıktığı Siteler Mahallesi’nin muhtarı Gülizar Pekpak, "54 yaşındayım ve 10 yıldır muhtarlık yapıyorum. İlk defa böyle bir felaketle karşılaştım. Bu gri ton içimi yakıyor. Benim şu an ciğerim yanıyor. Hedefimiz, bu yanan yerleri yeşillendirmek. Siyah görmek istemiyoruz. Nasıl bir anne evladını kaybediyorsa bu da öyle bir kayıp, içler acısı" dedi.

Gayrimenkul danışmanı Can Ağar da, "Siteler Mahallesi'ne giden yol yemyeşil, görenlerin aşık olarak gezdiği bir yerdi. Maalesef, o güzelim ormanlar yandı. Marmaris kendini zamanla toparlar. Hep birlikte tekrar yeşillendirilmesi için seferber olacağız" diye konuştu.

Gördüğü manzara karşısında ağlayan iş insanı Demir Öztürk de, "Marmaris'e Ankara'dan yeni geldim. Burada gayrimenkullerim var. Hayatım buralarda geçti. Bu güzelim yer mahvolmuş, düşünecek bir şey bile kalmadı. Eski güzelliği bildiğim için şu an oturup ağlamak istiyorum, mahvolduk" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise, "Hasar tespit çalışmaları ilerledikçe acımız daha da büyüyor. Büyük oranda ciğerlerimizi kaybettik ama hepsini değil. Hiçbir zaman umutlarımızı kaybetmeyeceğiz. Hep birlikte doğanın eski haline dönmesi için seferber olacağız" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MarmarisYeşil Alan
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