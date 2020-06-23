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Marmaris'te plajda hortum!

Muğla'nın Marmaris ilçesinin altın rengi kumları ve turkuaz rengi denizi ile ünlü İncekum Plajı'nda, sabah saatlerinde aralıklarla yağan sağanak sonrası kısa süreli hortum oluştu. Hortum sahilde bulunan şezlonglardan bazılarının zarar görmesine neden olurken, ölen ve yaralanan olmadı.

23 Haziran 2020 Salı 15:16
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Marmaris'te plajda hortum!

MUĞLAMarmaris'e 27 kilometre mesafedeki kırsal Çamlı Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü İncekum Plajı’nda, sabah saatlerinde önce aralıklı sağanak ardından 11 saniye süren hortum oluştu. Hortum sahilde bulunan şezlongları ve ahşap zemin tahtalarını kırdı. Plajda hortumu gören işletme sahibi Cemal Bingöl ve çalışanlar, kısa süreliğine panik yaşadı. Yaralanma ve ölümün olmadığı hortumda, personel sahile koştu. Plaja konulan şezlonglarının bazılarının parçalandığı, bazılarının ise denize uçtuğu görüldü.

'SADECE MADDİ KAYBIMIZ VAR'

Plajın işletmecisi Cemal Bingöl, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, "Her şey bir anda oldu. Tek sevindiğimiz can kaybının veya yaralanmamın olmaması. Aralıklı sağanak sonrası havada birden küçük hortum belirdi. Çok ucuz atlattık. Sadece maddi kaybımız var" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MarmarisHortumPlajMuğla
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