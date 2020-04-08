Marmaris'te, 170 kişi ile 6 işletmeye 86 bin TL ceza

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 'Sportif amaçlı ferdi, toplu yürüyüş, bisikletle binme, koşu, fotoğraf çekmek, sportif faaliyetler ve motosiklet- elektrikli bisiklet arkasında yolcu bulunması' yasaklandı. İlçe merkezinde yapılan denetimlerde, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında yayınladığı genelge ve Marmaris Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararlaştırdığı yasaklara riayet etmeyen 170 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre emre uymamaktan 392'şer TL ve kapalı olması gereken 6 işletmeye 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 85 bin 540 TL ceza kesildi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Devriye gezen polis ekiplerimiz vatandaşlarımıza uyarılar ve bilgilendirmelerini yaptı. Yerel gazete ve haber kanallarıyla tüm halkımıza ulaşarak genelgeleri uyma çağrıları yapıldı. Yapmış olduğumuz denetimlerde kurallara uymamakta ısrar eden kişileri yerinde kimlik bilgilerini alarak makbuz keserek cezaları uyguladık. 7 gün 24 saat aralıksız denetimlerimiz devam edecektir. Duyarlı vatandaşlarımızdan kurallara uymayanlar hakkında 155 hattımıza ihbarlarını bekliyoruz. Son dört günde en fazla ceza Muğla ilçeleri arasında Marmaris'te kesilmiştir" denildi.

MARMARİS EVİNDE KALDI

Marmarisliler, ihtiyaçlarını gidermek haricinde sokağa çıkmayarak 'Evde Kal' çağrılarına uydu. İlçenin araç ile insan yoğunluğunun en çok olduğu Ulusal Egemenlik, Atatürk, Kordon, General Mustafa Muğlalı ve Cumhuriyet caddeleri sessizliğe büründü. Vatandaşlar, maskelerini takmış halde sokağa çıkarak zaruri ihtiyaçlarını giderip evine döndü. Çalışanlar ise yine maske takarak sosyal mesafeyi koruyup iş yerlerine gitti. Bir inşaat firmasında çalışan boyacı Mehmet Aksel, "Kurallar ne diyorsa onu uygulayarak işime gidip geliyorum. Maskemi taktım kimseye yaklaşmadan ne deniliyorsa yapıyorum" dedi. Ahmet Turhal ise "İşime gitmek için aracıyla gelecek olan arkadaşımı bekliyorum. Maskemi taktım ve sosyal mesafeyi koruyorum" diye konuştu.

GÜNLÜK 12 BİN ARAÇTAN 3 BİNE DÜŞTÜ

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 31 Büyükşehir'e giriş- çıkışın yasaklanması ve izne tabii olmasıyla birlikte Marmaris'e il dışından gelen araç sayısı azaldı. Marmaris- Muğla Karayolu'nun 23'üncü kilometresinde bulunan Datça'ya geçişleri de denetleyen Çetibeli Jandarma Karakol Kontrol Noktası'ndan geçen ay, günlük ortalama 12 bin araç geçiş yaptı. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Eskişehir, Aydın, Bursa, Ankara ve Afyon gibi şehirlerden özel araçlarıyla Marmaris ilçe merkezi, turistik kırsal Bozburun, Söğüt, Selimiye, Hisarönü, Orhaniye, Çamlı, Turunç, Kumlubük mahallerine gelenler yazlıklarına yerleşti. Büyükşehirlere giriş-çıkışın yasaklanması ardından günlük 12 bin aracın giriş yaptığı Marmaris'e sayı 3 bine düştü. Turizm şehrine giriş yapan araçların yüzde 95'inin ilçeye pazarlama ve ticari amaçlı geldiği öğrenildi.