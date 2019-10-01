Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104045
ALTIN
268.428
DOLAR
5.6971
STERLİN
6.9613
EURO
6.2076
DÜNYANIN GELENEKSEL LEZZETLERİ ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ’NDE BULUŞUYOR
DÜNYANIN GELENEKSEL LEZZETLERİ ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ’NDE...
Fotoğraflarda kırmızı çıkmayan gözler hastalık habercisi olabilir
Fotoğraflarda kırmızı çıkmayan gözler hastalık...
'Bir Zamanlar Selçuklu' sergisi Kars'ta
'Bir Zamanlar Selçuklu' sergisi Kars'ta
Ünlü piyanist Fazıl Say İKÜ’de sahne alıyor
Ünlü piyanist Fazıl Say İKÜ’de...
‘Taze’ tasarımlar İstanbullularla buluşuyor
‘Taze’ tasarımlar İstanbullularla buluşuyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mardin’de turizm rekoru kırıldı: Hedef yıl sonuna kadar 5,5 milyon ziyaretçi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen 7 bin yıllık Mardin’e gelen turist sayısı, geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 50 artış gösterdi. Tarihi kenti, bu yılın ilk 9 ayında 800 bini yatılı 4 milyon turist ziyaret etti. Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Mardin'de bu yılki hedefimiz bir milyonu yatılı 5,5 milyon turist. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile bu heyecanımızı somut hale getirme arzusundayız. Şu ana kadar belirlediğimiz hedefe yüzde 80 ulaştık" dedi.

Mardin’de turizm rekoru kırıldı: Hedef yıl sonuna kadar 5,5 milyon ziyaretçi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen 7 bin yıllık Mardin’e gelen turist sayısı, geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 50 artış gösterdi. Tarihi kenti, bu yılın ilk 9 ayında 800 bini yatılı 4 milyon turist ziyaret etti. Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Mardin'de bu yılki hedefimiz bir milyonu yatılı 5,5 milyon turist. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile bu heyecanımızı somut hale getirme arzusundayız. Şu ana kadar belirlediğimiz hedefe yüzde 80 ulaştık" dedi.

01 Ekim 2019 Salı 10:18
12 Okunma
Mardin’de turizm rekoru kırıldı: Hedef yıl sonuna kadar 5,5 milyon ziyaretçi

MARDİN - Farklı medeniyetleri bünyesinde barındıran ve binlerce yıllık geçmişe sahip Mardin’de inanç ve kültür turizmi hareketliliği sonbaharla birlikte devam ediyor. Kente gelen günübirlik yerli ve yabancı turist sayısı geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 50 artış gösterdi. 2018 yılının ilk 9 ayında 580 bin kişinin yatılı, 2 milyon 250 bin kişinin de günü birlik ziyaret ettiği Mardin’de bu sayı, bu yılın ilk 9 ayında 800 bin yatılı olmak üzere günü birlik ziyaretçiler ile birlikte 4 milyona ulaştı. 

OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 95

Toplam 6 bin 200 yatak kapasiteli 63 turizm tesisinin bulunduğu Mardin’de, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı, bin 388 tescilli eser bulunuyor. Turist akışının yıl sonuna kadar devam etmesi beklenirken, otellerde doluluk oranı yüzde 95. Hafta sonları ise yer bulmak neredeyse imkansız. Camileri, manastırları, medreseleri ve kiliseleri, eşsiz taş mimarisi konakları ile birbirinden farklı onlarca medeniyete ev sahipliği yapan kentte yaşanan hareketlilik esnafı da sevindiriyor. 

'ŞU ANA KADAR BELİRLEDİĞİMİZ HEDEFE YÜZDE 80 ULAŞTIK'

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman,  Mardin'in turizmde özellikle son 2 yılda önemli bir ivme yakaladığını belirterek, iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda yıl sonuna kadar kentte 5,5 milyon turistin gelmesini hedeflediklerini söyledi. Vali Yaman, “Mardin'de bu yılki hedefimiz bir milyonu yatılı, 5,5 milyon turist. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile bu heyecanımızı somut hale getirme arzusundayız. Şu ana kadar belirlediğimiz hedefe yüzde 80 ulaştık. Bu hedefimize ulaşmak için hazırladığımız proje ve çalışmalarımız sürecek. Her şey Mardin için yapılacak" dedi.

'MARDİN ARTIK BİR MARKA ŞEHİR OLDU'

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Güngör de tarihi kentte yaşanan turizm hareketliliğinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Mardin'in artık bir marka şehri olduğunu söyledi. Güngör, “Şu anda turizmin son çeyreğindeyiz. Mardin’e gelen tur sayısı gün geçtikçe artıyor. Sıcak balon turizmiyle birlikte Midyat’a, Kasımiye’ye, Deyrul-Zafaran’a, Dara’ya yapılan ziyaretlerle 5 milyon turist hedefini sağlayacağız. Tabi Mardin’in çıtası gün geçtikçe büyüyor. Mardin artık bir marka şehir oldu. İnanç ve kültür turizminde de ciddi bir seviye geldik. O açıdan 2019 hedefimize ulaştıktan sonra artık 2020 hedefimizi ve bununla ilgili altyapıyı sağlamak için de oturup konuşacağız” diye konuştu. 

'MARDİN’E GELEN HİÇBİR MİSAFİRİMİZİN KAFASINDA ARTIK GÜVENLİK KAYGISI YOK'

Otel yöneticisi Ümran Yeniay, Mardin'de oluşan huzur ve güven ortamıyla gelen misafirlerin güvenlik kaygısı yaşamadıklarına dikkat çekerek, şunları söyledi: 

"Önümüzdeki ay için bile rezervasyonlarımız dolu. Bu artışın arka planında hazırlanan proje ve etkinliklerin yanında yatak sayısındaki artış çok etkili oldu. İklimlerin biraz daha kayması, havaların güzel gitmesi, serin geçmesi etki oldu. Bu artışa gerçekten seviniyoruz. Mardin’e gelen hiçbir misafirimizin kafasında artık güvenlik kaygısı yok. Batıdan bu tarafa gelen akış ve insanların buradaki yaşadıklarını doğru bir şekilde aktarması ile artık insanların önyargısı da bir bir kırılıyor. Artık terör olayları ile ilgili bir sıkıntı, özellikle bu sene böyle bir tedirginlik kalmadı. İşte Mardin’in özellikle güven veren bir şehir olması hasebiyle 5 milyon sınırını rahat bir şekilde aşacak."

DHA

Anahtar Kelimeler:
UNESCO Dünya Mirası ListesiMardinTurizm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karada olup, kara yolu olmayan cennet: Kaleköy
Karada olup, kara yolu olmayan cennet: Kaleköy
Ankara'da otobüs kazası
Ankara'da otobüs kazası
Yalova ve Marmaris’te deprem
Yalova ve Marmaris’te deprem
Çanakkale'de 213 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 213 kaçak göçmen yakalandı
1915 Çanakkale Köprüsü ayakları, üçüncü bloklarla yükseldi
1915 Çanakkale Köprüsü ayakları, üçüncü bloklarla yükseldi
Bodrum'da 18 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Bodrum'da 18 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Türkiye'nin tabiat anıtı sayısı 115'e yükseldi
Türkiye'nin tabiat anıtı sayısı 115'e yükseldi
Van'da sığınakta PKK'lıların yaşam malzemeleri ele geçirildi
Van'da sığınakta PKK'lıların yaşam malzemeleri ele geçirildi
Cezaevinde organik tarım
Cezaevinde organik tarım

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans