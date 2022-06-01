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Manisa'da petrol sevinci

Manisa'da su kuyusunda petrol bulunması sevinç yaşattı

01 Haziran 2022 Çarşamba 17:15
Manisa'da petrol sevinci

MANİSA (DHA)

Yağbasan Mahallesi'nde Mustafa Yüksel (40), 28 Mayıs'ta kendisine ait zeytin bahçesinde su kuyusundan çıkan siyah sıvı maddeyi fark edince deneme amaçlı kibrit çaktı ve böylelikle saat 20.30 sıralarında zeytinlikte yangın çıktı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle, alevler, kısa sürede söndürüldü. Daha sonra yapılan incelemede yangının, zeytinlikteki su kuyusundan çıkan siyah sıvı maddenin tutuşmasından kaynaklandığı anlaşıldı. Siyah sıvı maddenin akmaya devam etmesi üzerine durum, Manisa Valiliği Afet Koordinasyon Birimi'ne bildirildi. Yangın üzerine jandarma, güvenlik önlemi alarak bölgeye şerit çekti ve mahalleye gelen TPAO yetkilileri de kuyudaki maddeden önceki gün numune aldı. Numunelerin analiz sonuçları dün geldi. İncelemede kuyuda 205 metre derinlikte bulunan yanıcı maddenin yüzde 94'ünün su, yüzde 6'sının ise kaliteli petrol olduğu belirtildi.

'DENEME YAPTIĞIMIZDA ALEVLENDİ' 

Petrolün bulunduğu bahçenin sahibi Mustafa Yüksel, annesi Saniye Yüksel, eşi Havva Yüksel ve oğlu Veli Yüksel ile bölgeye geldi. Mutlu olduklarını dile getiren bahçe sahibi Mustafa Yüksel, şunları söyledi:

"Zeytin bahçemdeki sondajı çalıştırdığımız sırada siyah bir sıvı aktı. Petrol kokusu gelmeye başladı. Deneme yaptığımızda alevlenmeye ve yanmaya başladı. Ateş, deneme havuzlarımıza sıçradı. Burada yangın çıktı. Yetkililer geldi. Söndürme çalışmaları sırasında su verdikçe daha çok harlamaya başladı. 1,5 saat sonra kendi halinde sönmeye başladı. Yetkililer gelip numuneler aldı. Numune sonuçları dün elimize ulaştı ve petrol olduğunu söylediler. Bu bölgede çalışma başladı. Bizde bir heyecan başladı. Su beklerken ilk o sıvıyı görünce bir üzüntü duyduk. Daha sonra yanıcı bir madde ve tahlil sonuçlarından sonra da petrol olduğunu görünce heyecanlandık. Köylülerde de heyecan uyandırdı. Hayırlı olsun. Petrol olduğunu duyan ilgi gösterdi. Telefonlarım susmuyor."

Anne Saniye Yüksel de, "Sondajı açınca böyle bir şeyle karşılaştık. Mutluyuz. İnşallah devletimize ve milletimize yararlı olur. Mutluyum ama daha sevinemiyorum. İnşallah rezervi iyi çıkar" dedi.

'PETROLÜN DAHA FAZLA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ' 

Sondaj ve jeofizik etütleri yaptığını anlatan jeofizik mühendisi Adnan Karataş (58), "Burada yapılan sondajlarda 200 metrenin altına inildiğinde yağa benzeyen, TPAO'nun sonuçlarına göre ise yüzde 94'ü su, yüzde 6'sı petrol olan yanıcı madde ile karşılaştık. Yapılacak çalışmalardan dolayı burada petrol oranının daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Bu yörede bulunan 5 kilometrelik fay hattı boyunca petrol olduğunu tahmin ediyoruz. Salihli ve çevresinin değişeceğini düşünüyorum. Türkiye'ye ekonomik anlamda katkı sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaPETROL
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