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Manavgat'ta hortum; 12 dönüm muz serasında hasar var

16 Haziran 2021 Çarşamba 14:03
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Manavgat'ta hortum; 12 dönüm muz serasında hasar var

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, denizde meydana gelen hortum, muz ekili 12 dönüm serada hasara neden oldu; ürünler ise zarar gördü.  

Manavgat'ın Perakende Mahallesi'nde, saat 07.00 sıralarında hortum oluştu. Denizden geldiği belirtilen hortum, 12 dönümlük muz ekili serada hasara yol açtı. Seranın çatısında plastik örtüyle birlikte demirlerin bir kısmı sökülürken, çevrede bulunan diğer seralarda da hasar oluştu. 

Serada muz ekili olduğunu aktaran firma sahibi Ali Koca, "Burada kalan personelimiz haber verdi. Ürün alma zamanı yaklaşıyordu. Seranın çatısını alıp gitmiş, demirlerin bir kısmını koparmış, bir kısmını yamultmuş. Ne yazık ki çok büyük zararımız var, hem üründen hem de seradan. Sigorta şirketine haber verdim, yapılacak incelemenin ardından toplam zararımız ortaya çıkacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Manavgatta HortumMuz SeralarıHasar
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