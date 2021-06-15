Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1436
ALTIN
513.914
DOLAR
8.5716
STERLİN
12.0641
EURO
10.3887
27 Öğretim Üyesi Alınacak
27 Öğretim Üyesi Alınacak
10 memur alımı yapılacak
10 memur alımı yapılacak
Akademik Personel Alınacak
Akademik Personel Alınacak
Sürekli işçi kadrosuna 225 Temizlik Görelisi Alınacak
Sürekli işçi kadrosuna 225...
İstanbul Üniversitesi'nden gayrimenkul satış ihalesi
İstanbul Üniversitesi'nden gayrimenkul satış...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Maltepe Piazza Avm'de Nihan Akın fırtınası

15 Haziran 2021 Salı 11:49
6 Okunma
Maltepe Piazza Avm'de Nihan Akın fırtınası

Haber Sedat Sarıkaya

Sevilen Güzel Sanatçılardan Nihan Akın Maltepe Piazza Avm'de  14 -21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Alışveriş günlerinde 4 şarkılık mini bir konser verdi.Sahnede izleyicileri şarkılarıyla coşturan Nihan Akın sevenleri ile fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi sempatik tavırlarıyla da izleyicilerden tam not aldı. Nihan Akın etkinlik boyunca güzelliği ile gözleri kamaştırdı.Başarılı Sanatçı Nihan Akın Mini etkinlikte Beste Korkmaz ile birde düet yaptı Beste Korkmaz da sesi ile büyüledi.

Anahtar Kelimeler:
Maltepe Piazza Avmde Nihan Akın Fırtınası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Müsilajın balık ve midyeye etkisi yok'
'Müsilajın balık ve midyeye etkisi yok'
Amasya'da yanan tarihi konak için destek kampanyası
Amasya'da yanan tarihi konak için destek kampanyası
Çelik kasalarda 304 kilo uyuşturucu çıktı
Çelik kasalarda 304 kilo uyuşturucu çıktı
İŞTE GÖRÜŞMENİN DETAYLARI
İŞTE GÖRÜŞMENİN DETAYLARI
Erdoğan: Terörle mücadelede beklediğimiz desteği göremedik
Erdoğan: Terörle mücadelede beklediğimiz desteği göremedik
El Bab, Cerablus ve Azez’de DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
El Bab, Cerablus ve Azez’de DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Roketsan 33 yaşında
Roketsan 33 yaşında
Çanakkale’de deniz salyası
Çanakkale’de deniz salyası
Meteoroloji'den uyarı
Meteoroloji'den uyarı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma