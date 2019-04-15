Malatya'da deprem

MALATYA (DHA)

Malatya'da Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Arguvan ilçesi olarak belirlediği 4.5 büyüklüğündeki deprem, sabah saat 7.41'de meydana geldi. Yerin 4.72 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya ve diğer ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.6, merkez üssünü ise Hekimhan ilçesine bağlı Kavacık köyü olarak açıkladı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Malatya Valiliği, Arguvan ilçesinde sabah meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı depremin bazı binalarda yol açtığı hasarın tespiti için çalışmaların başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Arguvan ilçesinde 15 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 07.41'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma vuku bulmamış olup il Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri tarafından oluşturulan teknik ekipler tarafından Arguvan ve Hekimhan ilçesine bağlı mahallelerde deprem nedeniyle bazı binalarda oluşan hasar tespitine yönelik çalışmalara başlanmıştır."