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Malatya çevre yolunun birinci kısmı yarın açılacak

01 Nisan 2022 Cuma 14:08
Malatya çevre yolunun birinci kısmı yarın açılacak

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Doğu Anadolu Bölgesi'ni batıya bağlayan Malatya çevre yolunun birinci etabının, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferansla katılacağı törenle açılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Malatya'nın, Tarihi Kral ve İpek Yolu güzergahında bulunduğu; kara, hava ve demir yolu ulaşım ağlarını buluşturan konumuyla 16 ilin geçiş noktasında yer aldığı belirtilerek, "Tarımsal, ticari ve endüstriyel faaliyetleriyle giderek büyüyen şehirde, mevcut Akçadağ-Darende-Gölbaşı ayrımından Pütürge ayrımına kadar uzanarak, şehir geçişini sağlayan 35,5 kilometre uzunluğundaki kesim, Malatya'nın şehir içi ve şehirler arası trafiğine hizmet veriyor. Mevcudunda köprülü kavşak ve sinyalizasyon sistemleriyle geçilen yoğun trafik yükü altında tıkanma noktasına gelen şehir geçişinin rahatlatılması amacıyla Malatya çevre yolu hayata geçirildi" denildi.

Bu kapsamda yapılan Malatya çevre yolunun birinci etabının yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı törenle hizmete açılacağı belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ise yarın tören için Malatya'ya gideceği kaydedildi.

'ŞEHİR GEÇİŞİ 25 DAKİKAYA DÜŞECEK'

Çevre yolunun ana aksının 44,8 kilometre olduğu ve 8,7 kilometrelik Akçadağ bağlantı yolu ile birlikte toplam uzunluğunun 53,5 kilometreye ulaştığı belirtilerek, projede toplam 2 bin 166 metre uzunluğunda 25 köprü bulunduğu kaydedildi. 

Çevre yolunun tamamının hizmete sunulmasıyla ağır tonajlı taşıt trafiği ve transit taşıt trafiğinin şehir dışına alınacağı, Malatya şehir merkezindeki trafik yoğunluğunun rahatlatılacağı vurgulanarak, "Trafiğin pik saatlerinde geçiş süresi 60 dakikaya kadar çıkan şehir geçişi 25 dakikaya düşecek. Malatya çevre yolu ile zamandan 89 milyon TL, akaryakıttan 97 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 186 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon salınımı 19 bin 173 ton azaltılacak" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya çevre YoluAçılış
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