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Mahalle sandığa gitmedi

184 seçmeni bulunan mahalle sandığa gitmedi

Mahalle sandığa gitmedi

184 seçmeni bulunan mahalle sandığa gitmedi

31 Mart 2019 Pazar 16:07
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Mahalle sandığa gitmedi

Şanlıurfa (DHA)

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çağa Mahallesi sakinleri sandığa gitmeme kararı aldı.

Siverek'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan 184 seçmeni bulunan Çağa Mahallesi sakinleri mahallelerine hizmet gelmediğini iddia ederek, yerel seçimde sandığa gitmeyerek oy kullanmama kararı aldı. Seçmenin oy kullanmadığı mahallede sandık görevlileri ise mahalle sakinlerinin oy kullanmasını bekledi. Yılardır hizmet alamadıklarını ve bu nedenle oy kullanmama kararı aldıklarını belirten mahalle sakini Necmi Güldiken, "Mahallemizde yollarımız yapılmadı, çamur içinde yaşıyoruz. Su sıkıntımız yine çözülmedi. Bu nedenlerden dolayı mahalle sakinleri olarak sandığa gitmiyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SeçimSandık
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