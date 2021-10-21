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Maden işçisinin öldüğü, ruhsatsız ocağın sahibi tutuklandı

21 Ekim 2021 Perşembe 13:22
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Maden işçisinin öldüğü, ruhsatsız ocağın sahibi tutuklandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, maden işçisi Erdal Aşkar'ın (51) göçükte hayatını kaybettiği, ruhsatsız işletilen ocağın sahibi M.A. tutuklandı. 

Kilimli'nin Güntepe mevkisinde, pazartesi günü, ruhsatının iptal edilmesine rağmen çalıştırılan maden ocağında göçük meydana gelince işçilerden Erdal Aşkar, yıkıntı altında kaldı. Aşkar'ın cansız bedeni, 11 saat süren çalışmanın ardından ocaktan çıkarıldı. Evli ve 3 çocuk babası Aşkar'ın cenazesi, Kırat Mahallesi'nde toprağa verildi. 

OĞULLARI ADLİ KONTROLLE SERBEST 

Ruhsatsız maden ocağının sahibi M.A. ile oğulları E.A. ve H.A., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.A. ve H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Maden IşçisiRuhsatsız Ocak
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