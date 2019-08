Limak, 1000 fidan için çalışmalara başladı

HER YIL 1000 AĞAÇ DOĞA İLE BULUŞUYOR



Limak Enerji, tüketilen kağıt miktarını dengelemek için her yıl 1000 fidan dikmeyi hedefleyen projesi ile yılda 50 ton kağıdın doğaya geri dönmesini sağlarken; 4 yıl sonunda 4 bin ağaç dikilerek şirketin tasarruf ettiği kağıt miktarı 200 tona ulaşacak. Gerçekleştirilen fidan dikim çalışmaları ile 19 bin kg atığın doğaya karışması engellenecek, 5 milyon litre su tasarrufu yapılacak ve 272 ton CO2 salınımının önüne geçilecek. Balıkesir’de gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliği basın mensuplarının ve bölge halkının katılımına açık olacak.



'ÜLKEMİZE YARAR SAĞLAYACAK PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEK ŞİRKET POLİTİKAMIZ'



Projenin ilk yılında Çanakkale’ye bin fidan diktiklerini dile getiren Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, şunları söyledi:



"Ülkemize yarar sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi şirket politikamız haline getirdik. Doğaya karşı olan sorumluluklarımızı unutmadan, kağıt ayak izimizi azaltmak adına bir yandan tüketimi düşürmeyi amaçlarken; diğer yandan da doğadan aldıklarımızı doğaya geri kazandırmayı unutmuyoruz. Yeşil Dönüşüm Ormanları Projemiz ile hizmet verdiğimiz her şehri daha da yeşil hale getirmek için çaba sarf ediyoruz. Projemizin ikinci etabını Balıkesir’de hayata geçireceğiz. Projemiz, Bursa ve Yalova illerinde de önümüzdeki 2 yıl içerisinde, her yıl bin fidan dikilecek şekilde devam edecek. Projemizin sonunda 5 milyon kişiye hizmet verdiğimiz 4 ilde 4 şehir ormanı oluşturacağız. Kurumsal sürdürülebilirlik politikamız ekonomik kalkınmanın yanı sıra ekolojik yıkım ve gelecek nesillerin çevre koşullarının tehdit altında olması gibi birbiriyle bağlantılı olan problemlere çözüm üretmeye odaklı. Kurum içi kağıt tüketimini minimize etmek amacıyla 'Yeşil Ofis' uygulamasına geçerek gerekli olmadıkça kağıt kullanımını da ortadan kaldırdık. Projemiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen Sıfır Atık Projesi’nde de amaçlanan atık miktarını azaltmak ve yarınlara temiz bir dünya bırakmak hedefine katkı sağlayacak."



Kağıt üretim maliyetinin büyük bir kısmını enerjinin oluşturduğunu söyleyen Aytac, projenin ormanlar bakımından dünyanın zengin ülkeleri arasında sayılan ülkemizin doğal güzelliklerini korumasına da katkı sağlayacağını söyledi.



ELEKTRONİK FATURA İLE 11 TON KAĞIT İSRAFININ ÖNÜNE GEÇİLDİ



Proje ile sürdürülebilir gelecek için büyük bir adım atan Limak Enerji, her yıl kağıt fatura kullanımı sebebi ile yüzlerce ağacın kesildiğine dikkat çekerek, müşterilerini e-Arşiv faturaya geçmeleri için de özendiriyor. Bugüne kadar 760 bin müşterisinin elektronik faturaya geçmesini sağlayarak yılda 10,6 ton kağıt israfına engel olan Limak Enerji, proje başlangıcından bugüne elektronik fatura kullanımını tüm müşteri portföyü içerisinde yüzde 25 seviyesine ulaştırmış durumda. Limak Enerji, elektronik faturaya geçmek isteyen aboneleri için internet adresinden, müşteri işlem merkezlerinden ve çağrı merkezi üzerinden destek veriyor.