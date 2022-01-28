Lidya Grup Çağrı Merkezi, ülke geneline kesintisiz hizmet sunuyor

Haber: Dinçer Karacalar

Dijital baskı sektörünün lideri Lidya Grup, sektörde ilklere imza atmaya devam ediyor. Teknolojiyi yakından takip eden Lidya Grup Çağrı Merkezi hafta içi Pazartesi-Cuma günlerinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında 0850 800 06 00 nolu hattan hizmet veriyor. On binlerce aktif müşterisi ve kurulu cihazı olan Lidya Grup, Call-Center merkezinden ülke geneline kesintisiz hizmet sunuyor.

Çağrı Merkezi hakkında bilgiler veren servislerden sorumlu Lidya Grup Genel Müdür Yardımcısı Aykut Savbol, şunları söyledi:

“Ülkemiz genelindeki 5 ayrı ofisimizin bulunduğu şehirlerdeki çağrı merkezimiz ile bölgeye özel çağrı merkezinin avantajlarını geçtiğimiz yıllarda sonuna kadar kullandık. Müşterilerimizi daha iyi tanıma, yaptıkları işe özel çözümler üretebilme, bölgeyi daha iyi tanıma ve dolayısıyla yönlendirme avantajları gibi pek çok konuda yerel çağrı merkezlerinden yararlandık. Teknolojinin bize sunduğu son fırsatlar, merkezi çağrı merkezlerinin de en az yereller kadar fonksiyonel olmasını, artı özellikler ile de öne çıktığını ispat etmiştir. Müşterilerimizin tek bir numara ile tüm Türkiye’den Lidya Grup’a ulaşabilir olması, çağrıların çalma sayısından kayıp çağrı tespitine, görüşmelerin kayıt altında olmasından müşteriyle olan görüşmelerin niteliklerine kadar pek çok parametrenin ölçülüp, geri bildirim süreci için merkezi bir çağrı merkezi gerekiyordu. Lidya Grup buradan hareketle, hızla gereken altyapı yatırımlarını yaparak, dijital santral alımı ve santralin SAP erp sistemine entegrasyonunu gerçekleştirdi. Böylece, Türkiye’deki tüm Lidya müşterileri tek numaradan servis, satış, finans operasyonlarına ulaşabilir olmaktadırlar. Talepleri kayıt altına alınarak, taleplerine en hızlı ve en kaliteli hizmeti almalarını sağlayacak alt yapıya sahip oldular. Bugün itibarıyla çağrı merkezimiz İstanbul Merkez binamızda hizmet vermektedir. Çağrı yoğunluğuna göre, önümüzdeki dönemde insan kaynağımızı artırmayı planlıyoruz. Ayrıca, bölge ofislerimizdeki çalışanlarımız, eski iletişim hatlarına gelen talepleri değerlendirmektedirler. Nitekim, Çağrı Merkezi operasyonunda verdiğimiz teknik hizmetlerin ölçülebilir her türlü parametresinin kayıt altına alınması, bize iki şekilde yardımcı oluyor. Birincisi nerelerde sorun var sorusu cevap bulurken, düzeltici faaliyetlerin başlatılmasını sağlamaktadır. İkincisi, müşterilerin memnun olmadığı alanları hızlıca tespit etmemize ve bu alanlardaki eksiklerin kapatılmasına vesile olmaktadır. Sonuç olarak, teknik hizmet parametreleri kendi içerisinde tutarlı ve olumlu olsa dahi, bu ölçümler müşteri memnuniyeti ile uyumlu olduğunda değerli olmaktadır. Bu açıdan çağrı merkezi müşteri memnuniyetini arttırmada bizim için çok değerli bir katkı sunmaktadır.” dedi.

Müşterilerinin her türlü taleplerini en kısa ve en doğru şekilde gerçekleştiriyor

Lidya Grup Çağrı Merkezi’nin çalışması hakkında bilgiler veren Lidya Grup Teknik Servis Müdürü Nuri Can Muti, şunları kaydetti:

“Müşterilerimizden gelen tüm verilerin, Çağrı Merkezimizdeki veri tabanında toplanması bizim daha doğru analizlere ve doğru bir süreç yönetimine ulaşmamızı sağlıyor. Müşterilerimizin her türlü taleplerini en kısa ve en doğru şekilde gerçekleştirmek adına, tüm süreçlerimizin ana noktası olan Çağrı Merkezi çalışanlarımız sayesinde, çok daha çabuk ve etkin şekilde yönetim sağlıyoruz. Çağrı Merkezimizin kurulması ile tüm Türkiye’de müşterilerimizin bize daha kolay ulaşmasını ve bu sayede çok daha verimli güçlü bir yönetim merkezi ile müşteri memnuniyetini artırmayı planlıyoruz. Ekibimizi adım adım yapılandırarak, önümüzdeki süreçte çalışan sayımızı artırmayı sürdüreceğiz. Sürekli hem iç eğitim, hem de dış eğitim planlayarak ekibimizin yeterliliğini en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Bu noktada, ekibimizin en iyi eğitimleri almalarını sağlıyoruz. Çağrı Merkezimizi kurarak faaliyete geçirdik, olumlu tepkiler aldık ve faydalarını görmeye devam ediyoruz. 2022 yılında hedefimiz, ekibimizin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve tüm müşterilerimize en kısa zamanda yardımcı olmaya devam etmektir.” şeklinde konuştu.